Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Pons Launchpad tokenləri

Pons Launchpad sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
YOLO
YOLO
YOLO
$ 0.00295831
-5.60%
+0.02%
-31.30%
$ 2.96M
$ 191.83K
2
wire bot
wire bot
WIRE
$ 0.00071529
-0.41%
-0.00%
-58.86%
$ 715.29K
$ 214.09K
3
NASDANQ
NASDANQ
NASDANQ
$ 0.0003369
-0.01%
+0.14%
-73.53%
$ 336.90K
$ 135.90K
4
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001349
+0.45%
+0.52%
+15.40%
$ 134.89K
$ 401.75M
5
Imagine
Imagine
IMAGINE
$ 0.00010173
-0.01%
-0.09%
+35.97%
$ 101.97K
$ 9.76K
6
Dice Protocol
Dice Protocol
DICE
$ 8.574E-5
-0.46%
+16.80%
-38.68%
$ 83.60K
--
7
daHood
daHood
DAHOOD
$ 4.157E-5
-5.99%
-34.10%
-58.67%
$ 33.77K
--
8
Hooja
Hooja
HOOJA
$ 2.871E-5
+0.63%
-0.10%
-10.48%
$ 28.27K
--
9
Market Cat
Market Cat
MARKETCAT
$ 1.697E-5
+0.59%
-13.60%
-60.34%
$ 16.99K
--
10
Pons
Pons
PONS
$ 0.034105
+7.45%
+18.83%
-23.73%
--
$ 5.37M
11
Thinking Cat
Thinking Cat
HMM
$ 0.010682
-0.16%
+67.95%
-34.17%
--
$ 10.28M

Tez-tez verilən suallar

Pons Launchpad tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Pons Launchpad tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 11 tokenləri və ümumi $4.41M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Pons Launchpad tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Pons Launchpad tokenləri arasında HMM son 24 saat ərzində 67.95% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Pons Launchpad tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 11 Pons Launchpad tokeni izləyir. Populyar Pons Launchpad tokenlərinə YOLO, WIRE, NASDANQ daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Pons Launchpad kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Pons Launchpad tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.41M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Pons Launchpad sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.