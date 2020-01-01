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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokenləri

Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,653.68
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.744
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.538
-0.97%
+5.56%
+6.28%
$ 541.52M
$ 620.67K
5
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.96
-0.07%
+0.01%
+1.84%
$ 118.99M
$ 55.46K
6
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
7
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003326
+0.15%
-0.24%
-2.35%
$ 33.28M
$ 17.12M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2793
-0.36%
+0.94%
-5.84%
$ 24.61M
$ 236.79K
9
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.081149
+0.26%
+0.00%
+9.63%
$ 21.83M
$ 5.22M
10
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.10078
0.00%
+2.02%
+0.10%
$ 21.09M
$ 487.76K
11
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,365.24
+0.05%
--
+1.70%
$ 16.13M
$ 265.22
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
13
balancer
balancer
BAL
$ 0.10589
-0.01%
+0.68%
+2.77%
$ 7.42M
$ 512.20K
14
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.007875
-0.30%
-0.08%
-1.95%
$ 5.99M
$ 7.56M
15
Aussie Dollar Token
Aussie Dollar Token
AUDX
$ 0.709185
0.00%
-0.00%
+0.38%
$ 2.24M
$ 16.00
16
Antfarm Token
Antfarm Token
ATF
$ 0.063432
0.00%
-0.01%
-3.01%
$ 348.28K
$ 61.99K
17
Smart Layer Network
Smart Layer Network
SLN
$ 0.00030438
0.00%
--
-1.06%
$ 24.72K
$ 4.46

Tez-tez verilən suallar

Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $89.69B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokenləri arasında CAKE son 24 saat ərzində 5.56% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $89.69B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çoxbucaqlı zkEVM Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.