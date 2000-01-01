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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı PolitiFi tokenləri

PolitiFi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07029
+0.04%
+0.52%
+0.04%
$ 11.97B
$ 62.03M
2
OFFICIAL TRUMP
OFFICIAL TRUMP
TRUMP
$ 1.412
-0.21%
+0.07%
+0.79%
$ 334.28M
$ 425.80K
3
Melania Meme
Melania Meme
MELANIA
$ 0.07076
-1.01%
+1.22%
-2.51%
$ 70.64M
$ 1.47M
4
ConstitutionDAO
ConstitutionDAO
PEOPLE
$ 0.007564
+0.07%
-2.80%
-4.55%
$ 38.24M
$ 9.53M
5
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002713
+0.07%
+1.42%
+3.55%
$ 27.07M
$ 3.45T
6
CORN
CORN
CORN
$ 0.02546
-0.08%
+0.24%
-0.20%
$ 13.37M
$ 6.80M
7
FIGHT
FIGHT
FIGHT
$ 0.003525
+1.11%
+3.11%
-12.36%
$ 7.27M
$ 24.85M
8
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006083
+1.16%
-0.60%
+42.11%
$ 6.08M
$ 12.53M
9
MARBLEX
MARBLEX
MBX
$ 0.0205
-0.15%
-0.10%
-7.87%
$ 5.70M
$ 2.74M
10
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000122
+1.67%
-0.81%
-1.61%
$ 3.03M
$ 6.22M
11
Burnie Senders
Burnie Senders
BURNIE
$ 0.0013809
-1.22%
-0.02%
+5.70%
$ 1.34M
$ 377.61K
12
MAGA
MAGA
MAGATRUMP
$ 0.02454
0.00%
-2.35%
-1.61%
$ 1.08M
$ 2.25M
13
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00118854
+0.03%
+0.06%
+13.51%
$ 820.48K
$ 16.60K
14
MAGA Hat
MAGA Hat
MAGA
$ 1.36E-6
0.00%
+0.10%
-1.45%
$ 561.48K
--
15
Patriot
Patriot
PATRIOT
$ 4.043E-5
0.00%
+0.50%
-5.82%
$ 404.31K
--
16
Strategic Bitcoin Reserve
Strategic Bitcoin Reserve
SBR
$ 0.01852527
-0.01%
+0.01%
+8.00%
$ 389.81K
$ 391.24K
17
Strategic Super Reserve
Strategic Super Reserve
SSR
$ 0.00038517
-0.68%
+0.04%
+1.11%
$ 382.83K
$ 720.23
18
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00314483
+0.44%
+0.02%
+1.16%
$ 314.33K
$ 281.47
19
TrumpCoin
TrumpCoin
DJT
$ 2.393E-5
0.00%
-4.40%
-0.66%
$ 239.31K
--
20
FAFO
FAFO
FAFO
$ 0.00022604
-0.06%
-0.01%
+4.30%
$ 225.94K
$ 1.37K
21
Elon Trump Fart
Elon Trump Fart
ETF500
$ 0.00021099
-0.06%
+0.15%
+20.48%
$ 210.96K
$ 2.67K
22
Pepe Trump
Pepe Trump
PTRUMP
$ 0.00020988
+0.01%
+0.01%
+1.84%
$ 208.40K
$ 24.29
23
Restore The Republic
Restore The Republic
RTR
$ 0.00020021
-0.01%
+0.02%
+1.39%
$ 200.21K
$ 8.34
24
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00017072
+0.64%
+0.02%
-15.23%
$ 169.96K
$ 429.85
25
Bull
Bull
BULL
$ 0.0001349
+0.45%
+0.52%
+15.40%
$ 134.89K
$ 401.75M
26
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.568E-5
0.00%
+0.10%
-0.45%
$ 130.26K
--
27
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00010964
+0.08%
--
-14.07%
$ 109.64K
$ 56.33
28
SUITRUMP
SUITRUMP
SUITRUMP
$ 9.53E-6
0.00%
+1.80%
-4.03%
$ 89.40K
--
29
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 8.881E-5
+0.25%
+2.70%
-13.97%
$ 86.22K
--
30
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.86E-5
+0.31%
+2.10%
+3.15%
$ 78.60K
--
31
MAGA Coin ETH
MAGA Coin ETH
MAGA
$ 6.939E-5
0.00%
-1.20%
0.00%
$ 69.39K
--
32
Dark MAGA
Dark MAGA
DMAGA
$ 5.923E-5
0.00%
+2.60%
-0.55%
$ 59.22K
--
33
Trumpius Maximus
Trumpius Maximus
TRUMPIUS
$ 0.00090515
+0.10%
--
+6.77%
$ 42.54K
$ 579.63
34
Trump Derangement Syndrome
Trump Derangement Syndrome
TDS
$ 3.384E-5
+0.27%
+2.00%
-8.86%
$ 33.83K
--
35
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03132853
+0.08%
+0.01%
+0.87%
$ 31.33K
$ 21.33
36
MAGAIBA
MAGAIBA
MAGAIBA
$ 2.893E-5
0.00%
+3.20%
+3.10%
$ 28.93K
--
37
MAGA PEPE
MAGA PEPE
MAGAPEPE
$ 6.8353E-13
0.00%
+1.00%
+1.09%
$ 28.76K
--
38
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.824E-5
+0.21%
+0.70%
+2.58%
$ 28.24K
--
39
FreeTrump
FreeTrump
$TRUMP
$ 0.00026297
0.00%
--
0.00%
$ 26.30K
$ 19.51
40
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.275E-5
0.00%
+1.50%
+16.01%
$ 26.18K
--
41
MAGA VP
MAGA VP
MVP
$ 0.0005125
0.00%
--
+1.40%
$ 23.26K
$ 46.97
42
Hunter Boden
Hunter Boden
HUNTBODEN
$ 2.322E-5
0.00%
+1.50%
-4.33%
$ 23.22K
--
43
Noooomeme
Noooomeme
NOOOO
$ 2.021E-5
0.00%
+0.10%
0.00%
$ 20.16K
--
44
MAGA SHIBA
MAGA SHIBA
MAGASHIB
$ 4.26778E-13
0.00%
+1.60%
+0.26%
$ 17.95K
--
45
MILEI Token
MILEI Token
MILEI
$ 0.00172994
0.00%
--
+0.09%
$ 17.30K
$ 48.81
46
Magaverse
Magaverse
MVRS
$ 1.694E-5
+0.24%
+3.40%
+20.40%
$ 16.93K
--
47
MAGA DOGE
MAGA DOGE
MAGADOGE
$ 3.68774E-13
+1.05%
+1.80%
-0.85%
$ 15.51K
--
48
Dogius Maximus
Dogius Maximus
DOGIUS
$ 1.479E-5
0.00%
+1.30%
+1.09%
$ 14.79K
--
49
THE EAR STAYS ON
THE EAR STAYS ON
EAR
$ 1.475E-5
0.00%
+0.80%
-0.61%
$ 14.61K
--
50
Joeing737
Joeing737
JEOING737
$ 1.361E-5
0.00%
+1.60%
+1.95%
$ 13.61K
--

Tez-tez verilən suallar

PolitiFi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
PolitiFi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 60 tokenləri və ümumi $12.48B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən PolitiFi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən PolitiFi tokenləri arasında KAMABLA son 24 saat ərzində 4.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər PolitiFi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 60 PolitiFi tokeni izləyir. Populyar PolitiFi tokenlərinə DOGE, TRUMP, MELANIA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
PolitiFi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün PolitiFi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $12.48B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin PolitiFi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.