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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Plume Şəbəkə Ekosistemi tokenləri

Plume Şəbəkə Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.744
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
USD1
USD1
USD1
$ 1.00001
+0.01%
+0.02%
-0.02%
$ 4.39B
$ 1.57M
4
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
5
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
Invesco Short Duration US Government Securities Fund
USTB
$ 11.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 910.78M
--
6
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
7
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 64,442
-0.02%
+0.00%
+1.36%
$ 545.32M
$ 7.86K
8
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999379
+0.01%
0.00%
+0.03%
$ 210.46M
$ 2.97M
9
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
10
Plume Network
Plume Network
PLUME
$ 0.012858
-0.09%
+2.99%
+5.79%
$ 74.27M
$ 10.41M
11
Matrixdock Gold
Matrixdock Gold
XAUM
$ 4,355.03
+0.01%
-0.00%
-0.54%
$ 71.12M
$ 365.20K
12
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.088
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 70.00M
--
13
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1.07
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 66.54M
--
14
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.094
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 63.48M
--
15
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund
ACRDX
$ 1.023
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 51.15M
--
16
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
17
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277696
-0.16%
+0.01%
-6.38%
$ 15.06M
$ 75.10K
18
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
19
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.43M
--
20
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
21
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 5.11M
--
22
Plume USD
Plume USD
PUSD
$ 1.001
0.00%
+0.00%
-0.40%
$ 4.63M
$ 4.93K
23
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 3.37M
--
24
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.984859
0.00%
-0.00%
+0.70%
$ 2.91M
--
25
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999268
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 2.47M
$ 409.42K
26
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.43M
--
27
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.25M
--
28
SuperReturn sSuperUSD
SuperReturn sSuperUSD
SSUPERUSD
$ 1.081
+0.09%
+0.01%
+0.09%
$ 1.43M
$ 123.50
29
Wrapped Plume
Wrapped Plume
WPLUME
$ 0.01284033
-0.22%
+0.02%
+6.46%
$ 934.39K
$ 4.04K
30
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.99908
0.00%
-0.00%
-0.09%
$ 274.40K
$ 156.96
31
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
0.00%
$ 182.99K
--
32
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 100.28K
--
33
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.05
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 41.06K
--
34
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.92K
--
35
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.08K
--

Tez-tez verilən suallar

Plume Şəbəkə Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Plume Şəbəkə Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 35 tokenləri və ümumi $90.96B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Plume Şəbəkə Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Plume Şəbəkə Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.24% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Plume Şəbəkə Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 35 Plume Şəbəkə Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Plume Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, USD1 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Plume Şəbəkə Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Plume Şəbəkə Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $90.96B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Plume Şəbəkə Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.