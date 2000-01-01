Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qazanmaq üçün oynayın tokenləri

Qazanmaq üçün oynayın sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0969
+0.62%
-3.30%
-11.52%
$ 193.60M
$ 624.94K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002009
0.00%
+0.35%
-1.47%
$ 191.07M
$ 3.84B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8566
+0.21%
+1.88%
-1.18%
$ 148.50M
$ 68.95K
4
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06379
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
5
$ 0.03903
+0.05%
-0.10%
-0.26%
$ 114.45M
$ 2.02M
6
GEODNET
GEODNET
GEOD
$ 0.208
+0.19%
-1.33%
+15.45%
$ 92.21M
$ 347.00K
7
$ 0.1913
+0.10%
-5.39%
-3.82%
$ 88.43M
$ 349.27K
8
Gala
Gala
GALA
$ 0.001356
-0.44%
-4.33%
-18.81%
$ 65.45M
$ 420.32M
9
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001807
+0.11%
-2.90%
-9.28%
$ 51.09M
$ 375.59M
10
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003809
-0.57%
+0.34%
-5.13%
$ 37.85M
$ 173.76M
11
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04799
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
12
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009795
-0.03%
-1.19%
-1.57%
$ 29.28M
$ 124.30M
13
Catizen
Catizen
CATI
$ 0.04889
+1.52%
+3.28%
+8.07%
$ 22.41M
$ 1.21M
14
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.896
+0.42%
-0.41%
+0.59%
$ 21.26M
$ 28.26K
15
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0008905
-2.98%
+0.53%
-18.29%
$ 20.84M
$ 65.17M
16
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005418
-0.37%
+3.03%
+4.37%
$ 19.54M
$ 105.83M
17
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593459
+0.09%
-0.00%
-8.61%
$ 18.46M
$ 1.77M
18
Yooldo Games
Yooldo Games
ESPORTS
$ 0.03049
+0.33%
+1.39%
-16.02%
$ 18.03M
$ 1.80M
19
IdleMine
IdleMine
IDLE
$ 0.00165749
+0.34%
-0.00%
-1.02%
$ 16.57M
$ 164.30K
20
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003524
-0.31%
-0.34%
-5.39%
$ 16.19M
$ 18.29M
21
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01966
+0.10%
+2.40%
+3.97%
$ 14.98M
$ 2.82M
22
Zentry
Zentry
ZENT
$ 0.001867
+0.49%
-3.57%
+4.60%
$ 14.93M
$ 36.97M
23
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.005216
-0.15%
+2.19%
+7.78%
$ 13.02M
$ 10.72M
24
Hamster Kombat
Hamster Kombat
HMSTR
$ 0.0001737
+0.12%
-0.69%
-2.91%
$ 11.16M
$ 352.23M
25
Gods Unchained
Gods Unchained
GODS
$ 0.0231
+0.26%
-2.94%
-5.09%
$ 10.02M
$ 2.36M
26
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0013237
-0.36%
-4.77%
-13.03%
$ 8.97M
$ 52.89M
27
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00875762
+0.33%
+0.02%
+0.45%
$ 7.10M
$ 55.72K
28
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002985
-0.20%
-2.23%
-4.67%
$ 7.03M
$ 18.78M
29
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01375
+0.59%
+6.21%
+7.97%
$ 6.84M
$ 4.30M
30
Games for a Living
Games for a Living
GFAL
$ 0.00081423
0.00%
+0.04%
+6.63%
$ 5.79M
$ 7.57K
31
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001331
-0.30%
-0.97%
-3.41%
$ 5.48M
$ 4.00B
32
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.0201
-0.30%
+0.55%
0.00%
$ 5.37M
$ 847.70K
33
ParagonsDAO
ParagonsDAO
PDT
$ 0.06226
+0.08%
+0.06%
+12.50%
$ 5.26M
$ 22.61K
34
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033374
+0.01%
0.00%
-5.47%
$ 4.48M
$ 43.39K
35
Splintershards
Splintershards
SPS
$ 0.00329232
-0.04%
+0.01%
-1.48%
$ 4.37M
$ 1.15K
36
Nakamoto Games
Nakamoto Games
NAKA
$ 0.02831
0.00%
-1.77%
-10.52%
$ 2.76M
$ 2.91M
37
$ 0.001484
-0.05%
+2.83%
+2.23%
$ 2.62M
$ 40.78M
38
Sharp Token
Sharp Token
SHARP
$ 0.0007503
0.00%
--
0.00%
$ 2.54M
$ 4.20K
39
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04245284
+0.03%
+0.00%
-1.06%
$ 2.24M
$ 7.79K
40
Ancient8
Ancient8
A8
$ 0.003947
+0.23%
-3.41%
-14.05%
$ 2.17M
$ 11.70M
41
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.001714
+0.33%
+1.33%
+1.34%
$ 1.95M
$ 17.35M
42
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.0017372
0.00%
--
-5.32%
$ 1.79M
$ 7.94
43
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01790427
-0.01%
+0.00%
+2.35%
$ 1.67M
$ 108.67
44
Chain Games
Chain Games
CHAIN
$ 0.00395046
-0.47%
+0.17%
+27.83%
$ 1.53M
$ 27.40K
45
Metacade
Metacade
MCADE
$ 0.00079532
+0.59%
0.00%
-3.46%
$ 1.50M
$ 65.66K
46
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01090717
-0.78%
+0.34%
+10.98%
$ 1.49M
$ 28.50K
47
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0.001958
-1.73%
-3.64%
-2.22%
$ 1.44M
$ 27.30M
48
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
49
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00704198
-0.35%
+0.03%
-0.85%
$ 1.33M
$ 40.79K
50
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00266353
-0.14%
-0.01%
+5.84%
$ 1.33M
$ 619.03

Tez-tez verilən suallar

Qazanmaq üçün oynayın tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qazanmaq üçün oynayın tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 183 tokenləri və ümumi $1.51B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qazanmaq üçün oynayın tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qazanmaq üçün oynayın tokenləri arasında DG son 24 saat ərzində 50.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qazanmaq üçün oynayın tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 183 Qazanmaq üçün oynayın tokeni izləyir. Populyar Qazanmaq üçün oynayın tokenlərinə IMX, FLOKI, AXS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qazanmaq üçün oynayın kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qazanmaq üçün oynayın tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.51B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qazanmaq üçün oynayın sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.