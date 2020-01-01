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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Plazma Ekosistemi tokenləri

Plazma Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.744
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
2
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
4
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
6
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
7
GHO
GHO
GHO
$ 0.998373
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 697.86M
$ 4.58M
8
syrupUSDT
syrupUSDT
SYRUPUSDT
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 422.95M
$ 220.19K
9
Staked USDai
Staked USDai
SUSDAI
$ 1.1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 356.06M
$ 144.29K
10
USDai
USDai
USDAI
$ 0.999103
-0.04%
0.00%
+0.02%
$ 175.99M
$ 1.20M
11
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,352.12
+0.07%
-0.00%
+0.01%
$ 119.01M
$ 14.38M
12
Instadapp
Instadapp
FLUID
$ 1.1352
0.00%
-0.67%
+0.02%
$ 89.34M
$ 1.12K
13
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.89M
$ 1.17K
14
Yuzu USD
Yuzu USD
YZUSD
$ 0.99906
-0.02%
0.00%
+0.02%
$ 51.39M
$ 9.96K
15
XUSD
XUSD
XUSD
$ 1.0009
+0.01%
+0.01%
+0.01%
$ 44.61M
$ 54.01K
16
Wrapped Aave Plasma USDT0
Wrapped Aave Plasma USDT0
WAPLAUSDT0
$ 1.032
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 40.71M
$ 4.28K
17
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.75M
--
18
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.076542
+0.48%
+0.00%
+2.47%
$ 36.28M
$ 773.43K
19
Metronome Synth ETH
Metronome Synth ETH
MSETH
$ 1,386.11
+0.06%
+0.01%
+4.14%
$ 35.39M
$ 391.41K
20
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.712933
+0.01%
+0.01%
+2.67%
$ 30.18M
$ 1.08M
21
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2676
+0.10%
+6.97%
+9.93%
$ 30.00M
$ 56.73K
22
Infinex
Infinex
INX
$ 0.008079
-0.37%
-1.69%
+5.80%
$ 16.12M
$ 10.20M
23
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
24
BiLira
BiLira
TRYB
$ 0.02026601
0.00%
--
0.00%
$ 5.85M
$ 12.78
25
Yuzu Protection Pool
Yuzu Protection Pool
YZPP
$ 1.17
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.55M
$ 1.99K
26
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
0.00%
$ 1.23M
$ 999.68
27
Resolv wstUSR
Resolv wstUSR
WSTUSR
$ 0.290641
0.00%
--
0.00%
$ 535.24K
$ 46.45
28
Trillions
Trillions
TRILLIONS
$ 0.00035189
+1.11%
-0.04%
-4.20%
$ 351.89K
$ 1.65K
29
Resolv Liquidity Provider Token
Resolv Liquidity Provider Token
RLP
$ 0.14544
-3.41%
--
-1.74%
$ 234.97K
$ 41.40
30
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
0.00%
$ 182.99K
--
31
Plazzy the dog
Plazzy the dog
PLAZZY
$ 1.796E-5
+1.30%
-1.70%
+21.76%
$ 17.93K
--
32
Lithos
Lithos
LITH
$ 0.00030272
+0.31%
-0.03%
-13.68%
$ 14.12K
$ 22.60

Tez-tez verilən suallar

Plazma Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Plazma Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 32 tokenləri və ümumi $22.87B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Plazma Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Plazma Ekosistemi tokenləri arasında EUL son 24 saat ərzində 6.97% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Plazma Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 32 Plazma Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Plazma Ekosistemi tokenlərinə LINK, USDE, USDT0 daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Plazma Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Plazma Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $22.87B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Plazma Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.