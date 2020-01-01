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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Peaq Ekosistemi tokenləri

Peaq Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Acurast
Acurast
ACU
$ 0.12679
+1.70%
+4.22%
+4.96%
$ 27.73M
$ 727.79K
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
3
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.00421
+0.19%
-7.27%
-7.92%
$ 5.29M
$ 1.88M
4
ANyONe Protocol
ANyONe Protocol
ANYONE
$ 0.0514
0.00%
+1.18%
+0.98%
$ 5.01M
$ 55.32K
5
XMAQUINA
XMAQUINA
DEUS
$ 0.0234
-5.15%
-2.07%
-9.66%
$ 4.67M
$ 5.56M
6
Codec Flow
Codec Flow
CODEC
$ 0.00253284
-0.19%
+0.02%
-21.72%
$ 2.53M
$ 175.55K
7
Wrapped Peaq
Wrapped Peaq
WPEAQ
$ 0.01723754
+0.56%
-0.05%
+2.57%
$ 2.53M
$ 149.14K
8
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999268
0.00%
0.00%
-0.05%
$ 2.47M
$ 409.42K
9
Homebrew Robotics
Homebrew Robotics
BREW
$ 0.0006126
-0.07%
-0.14%
-20.65%
$ 612.60K
$ 15.57K
10
RoboStack
RoboStack
ROBOT
$ 3.746E-5
+0.43%
-0.60%
-12.94%
$ 37.46K
--
11
Wrapped Parasail Staked PEAQ
Wrapped Parasail Staked PEAQ
WSTPEAQ
$ 0.01765581
0.00%
--
-7.00%
$ 15.97K
$ 312.03
12
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.007248
+9.95%
+130.94%
+114.59%
--
$ 39.61M
13
Silencio
Silencio
SLC
$ 0.000067828
+0.14%
-1.12%
+0.99%
--
$ 883.34M

Tez-tez verilən suallar

Peaq Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Peaq Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 13 tokenləri və ümumi $65.02M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Peaq Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Peaq Ekosistemi tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 130.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Peaq Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 13 Peaq Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Peaq Ekosistemi tokenlərinə ACU, WETH, AUKI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Peaq Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Peaq Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $65.02M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Peaq Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.