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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ödəniş Həlləri tokenləri

Ödəniş Həlləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
DASH
DASH
DASH
$ 30
+0.23%
-0.10%
-1.09%
$ 381.56M
$ 7.14K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0015928
-0.26%
+1.19%
-0.60%
$ 158.91M
$ 103.28M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001435
-1.10%
+2.27%
-5.70%
$ 138.35M
$ 60.18M
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07483
+0.04%
+0.57%
+1.14%
$ 102.63M
$ 2.84M
5
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.02095
-0.05%
+0.58%
+6.78%
$ 68.28M
$ 2.98M
6
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00645306
0.00%
+0.01%
+4.54%
$ 64.53M
$ 3.87
7
Nano
Nano
XNO
$ 0.349245
-0.07%
-0.01%
-7.38%
$ 46.54M
$ 468.84K
8
Ozapay
Ozapay
OZA
$ 0.04882556
+0.01%
+0.01%
+1.19%
$ 44.41M
$ 12.21
9
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003369
0.00%
-0.47%
+3.63%
$ 42.49M
$ 31.33M
10
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004206
-0.21%
+1.16%
+1.45%
$ 41.94M
$ 14.82M
11
Request
Request
REQ
$ 0.05069
+0.08%
-0.53%
-0.86%
$ 40.41M
$ 1.17M
12
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.07017
+0.01%
-24.49%
-28.49%
$ 38.68M
$ 2.88M
13
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4681
+0.09%
+0.88%
+2.05%
$ 38.37M
$ 335.56K
14
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003619
+0.56%
-1.69%
-6.69%
$ 31.36M
$ 211.48M
15
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.2426
-0.03%
-0.00%
+0.10%
$ 28.72M
$ 22.34K
16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
$ 0.162943
+0.01%
+0.01%
+1.94%
$ 20.53M
$ 195.40K
17
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
18
Credible Finance
Credible Finance
CRED
$ 0.54415
+3.83%
-0.02%
-3.01%
$ 12.33M
$ 235.53K
19
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.3532
+0.48%
-1.07%
+3.83%
$ 11.84M
$ 570.50K
20
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00504387
0.00%
+0.01%
+0.82%
$ 11.31M
$ 1.28K
21
XTP
XTP
XTP
$ 0.00097109
+0.04%
+0.04%
+46.55%
$ 9.60M
$ 3.53K
22
MCOIN
MCOIN
MCOIN
$ 0.052455
+2.67%
-0.09%
+23.27%
$ 9.28M
$ 202.82K
23
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
$ 0.089993
+0.44%
+0.03%
+5.02%
$ 9.00M
$ 89.99K
24
Soil
Soil
SOIL
$ 0.0946
0.00%
+3.09%
-2.33%
$ 6.61M
$ 317.40K
25
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000416
0.00%
-0.24%
-13.15%
$ 5.88M
$ 29.80M
26
Populous
Populous
PPT
$ 0.098375
+0.05%
+0.01%
+13.91%
$ 5.15M
$ 548.95
27
NetX
NetX
NETX
$ 0.1918
+0.42%
-1.29%
-7.80%
$ 4.43M
$ 293.36K
28
Wigl
Wigl
WIGL
$ 0.03096365
+0.03%
-0.00%
-1.53%
$ 3.49M
$ 737.01
29
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.0051559
-0.01%
-0.09%
+14.95%
$ 3.17M
$ 2.08K
30
THAT
THAT
THAT
$ 0.00206275
-0.43%
+0.00%
+3.36%
$ 3.17M
$ 17.95K
31
IBS
IBS
IBS
$ 0.00068645
-0.05%
+0.00%
-0.94%
$ 2.76M
$ 123.58K
32
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.134048
-0.01%
+0.01%
+2.24%
$ 2.66M
$ 39.50
33
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00260242
+0.06%
-0.00%
-6.36%
$ 2.33M
$ 1.57K
34
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.0002109
-0.05%
-0.03%
-7.06%
$ 2.11M
$ 93.63K
35
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
$ 0.022403
+0.64%
+0.53%
+1.31%
$ 1.98M
$ 1.06M
36
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.653876
+6.30%
-0.07%
-10.59%
$ 1.90M
$ 965.29K
37
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00536863
+0.02%
-0.05%
-9.63%
$ 1.86M
$ 36.66K
38
Jetvoy
Jetvoy
VOY
$ 1.819E-5
0.00%
+0.40%
+1.39%
$ 1.82M
--
39
Pluton
Pluton
PLU
$ 0.125214
0.00%
-0.05%
-10.59%
$ 1.75M
$ 17.48K
40
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00572316
-0.03%
+0.00%
-2.55%
$ 1.59M
$ 31.74K
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.45831E-7
-0.39%
+10.90%
+19.67%
$ 1.18M
--
42
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02929
-0.03%
+3.57%
-0.54%
$ 878.40K
$ 6.48M
43
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
EVT
$ 0.930262
-0.54%
-0.00%
+0.65%
$ 873.18K
$ 2.17K
44
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00043061
+1.31%
+0.02%
-13.90%
$ 861.21K
$ 108.87
45
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.45E-5
+1.45%
+4.80%
-1.88%
$ 835.74K
--
46
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.00027783
0.00%
--
-1.15%
$ 814.96K
$ 42.83
47
azit
azit
AZIT
$ 0.00143964
+0.90%
+0.01%
-2.12%
$ 649.84K
$ 16.35K
48
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.096E-9
0.00%
+6.30%
-0.72%
$ 595.22K
--
49
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002236
0.00%
+0.90%
-0.18%
$ 552.77K
$ 51.29K
50
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.00055
0.00%
0.00%
-18.18%
$ 540.30K
$ 10.64M

Tez-tez verilən suallar

Ödəniş Həlləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ödəniş Həlləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 80 tokenləri və ümumi $1.43B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ödəniş Həlləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ödəniş Həlləri tokenləri arasında SVL son 24 saat ərzində 18.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ödəniş Həlləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 80 Ödəniş Həlləri tokeni izləyir. Populyar Ödəniş Həlləri tokenlərinə DASH, ZBCN, TEL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ödəniş Həlləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ödəniş Həlləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.43B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ödəniş Həlləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.