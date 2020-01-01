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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Parodiya Memi tokenləri

Parodiya Memi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
would
would
WOULD
$ 0.06974
+0.48%
+0.02%
-7.21%
$ 69.70M
$ 21.76K
2
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.000461
+0.22%
-1.12%
-5.44%
$ 29.26M
$ 122.87M
3
Dogelon Mars
Dogelon Mars
ELON
$ 0.00000002713
+0.07%
+1.42%
+3.55%
$ 27.07M
$ 3.45T
4
BULLA
BULLA
BULLA
$ 0.017977
+0.08%
+0.34%
+9.19%
$ 17.95M
$ 3.82M
5
Kekius Maximus
Kekius Maximus
KEKIUS
$ 0.006083
+1.16%
-0.60%
+42.11%
$ 6.08M
$ 12.53M
6
GME
GME
GME
$ 0.0003605
+0.93%
+1.65%
-0.14%
$ 2.46M
$ 153.81M
7
401jK
401jK
401JK
$ 0.00183755
+5.26%
+0.09%
+6.27%
$ 1.84M
$ 31.09K
8
TROLL
TROLL
TROLL
$ 0.000000001717
-0.06%
+0.12%
+1.42%
$ 1.65M
$ 32.39T
9
American Coin
American Coin
USA
$ 1.41371E-7
+0.25%
+0.80%
-0.96%
$ 1.64M
--
10
Jeff
Jeff
JEFF
$ 1.57
0.00%
-0.01%
-3.09%
$ 1.56M
$ 2.03K
11
Jeo Boden
Jeo Boden
BODEN
$ 0.00118854
+0.03%
+0.06%
+13.51%
$ 820.48K
$ 16.60K
12
Ansem Cat
Ansem Cat
ANSEMCAT
$ 1.8E-6
-4.76%
+1.50%
-36.17%
$ 758.29K
--
13
Povel Durev
Povel Durev
DUREV
$ 0.00775926
+0.09%
-0.00%
-3.85%
$ 748.19K
$ 892.38
14
Gavun Wud
Gavun Wud
WUD
$ 4.5091E-7
-0.27%
+4.20%
-4.58%
$ 450.59K
--
15
Dolan Duck
Dolan Duck
DOLAN
$ 0.00382377
-0.05%
+0.05%
+18.74%
$ 375.58K
$ 1.15K
16
ZynCoin
ZynCoin
ZYN
$ 0.00041363
0.00%
0.00%
-7.95%
$ 373.85K
$ 4.98
17
Doland Tremp
Doland Tremp
TREMP
$ 0.00314483
+0.44%
+0.02%
+1.16%
$ 314.33K
$ 281.47
18
America is Back
America is Back
AIB
$ 0.00023235
-0.49%
+0.05%
+1.61%
$ 232.34K
$ 664.07
19
pepe in a memes world
pepe in a memes world
PEW
$ 2.27347E-7
+0.10%
+0.90%
+0.25%
$ 227.35K
--
20
AMC
AMC
AMC
$ 0.00021902
+0.42%
+0.01%
-1.03%
$ 219.03K
$ 305.08
21
Mittens
Mittens
MITTENS
$ 0.00020228
-0.90%
+0.00%
-17.76%
$ 202.28K
$ 760.80
22
BarbieCrashBandicootRFK88
BarbieCrashBandicootRFK88
SOLANA
$ 2.10932E-10
+0.71%
+1.80%
-2.79%
$ 187.49K
--
23
Chadimir Putni
Chadimir Putni
PUTNI
$ 0.00017068
0.00%
--
0.00%
$ 170.68K
$ 26.05
24
Kamala Horris
Kamala Horris
KAMA
$ 0.00017072
+0.64%
+0.02%
-15.23%
$ 169.96K
$ 429.85
25
FARTGIRL
FARTGIRL
FARTGIRL
$ 0.00016759
-0.06%
-0.01%
-5.26%
$ 167.59K
$ 498.86
26
Send It Larry
Send It Larry
LARRY
$ 0.00015383
+1.11%
-0.00%
+19.32%
$ 148.17K
$ 19.23K
27
OG SMINEM
OG SMINEM
OGSM
$ 1.411E-9
0.00%
+2.10%
0.00%
$ 141.10K
--
28
Coinye West
Coinye West
COINYE
$ 0.00014861
-0.05%
-0.19%
+28.31%
$ 130.74K
$ 5.59K
29
Super Trump
Super Trump
STRUMP
$ 5.568E-5
0.00%
+0.10%
-0.45%
$ 130.26K
--
30
DogeFather
DogeFather
THE DOGEFATHER
$ 0.00010964
+0.08%
--
-14.07%
$ 109.64K
$ 56.33
31
Ghiblification
Ghiblification
GHIBLI
$ 0.00010525
0.00%
+0.04%
-10.34%
$ 105.24K
$ 4.60K
32
tooker kurlson
tooker kurlson
TOOKER
$ 8.881E-5
+0.25%
+2.70%
-13.97%
$ 86.22K
--
33
Mini Donald
Mini Donald
BARRON
$ 7.86E-5
+0.31%
+2.10%
+3.15%
$ 78.60K
--
34
Elons Pet Snail
Elons Pet Snail
GARY
$ 0.0017846
0.00%
--
-15.21%
$ 78.52K
$ 1.24K
35
SuperGrok
SuperGrok
SUPERGROK
$ 7.654E-5
0.00%
-15.40%
-15.37%
$ 76.54K
--
36
greg16676935420
greg16676935420
GREG
$ 7.497E-5
+1.52%
+0.50%
-3.77%
$ 74.97K
--
37
POWSCHE
POWSCHE
POWSCHE
$ 0.0006782
-0.01%
+0.01%
-5.03%
$ 67.74K
$ 41.93
38
Briun Armstrung
Briun Armstrung
BRIUN
$ 8.245E-5
+0.16%
-3.80%
+0.30%
$ 63.44K
--
39
TUCKER CARLSON
TUCKER CARLSON
TUCKER
$ 6.15873E-7
0.00%
-3.10%
+3.27%
$ 61.59K
--
40
Obi PNut Kenobi
Obi PNut Kenobi
OPK
$ 4.549E-5
+0.24%
+5.30%
-0.39%
$ 45.45K
--
41
Jason Derulo
Jason Derulo
JASON
$ 3.863E-5
+0.26%
+13.20%
+5.98%
$ 38.62K
--
42
Squid Game
Squid Game
SQUID
$ 4.527E-5
0.00%
+0.70%
-4.07%
$ 36.22K
--
43
Doge Caucus
Doge Caucus
DOGECAUCUS
$ 0.03132853
+0.08%
+0.01%
+0.87%
$ 31.33K
$ 21.33
44
Vled Tenov
Vled Tenov
TENOV
$ 3.244E-5
+0.62%
-6.40%
-9.44%
$ 29.71K
--
45
Sam Bankmeme Fried
Sam Bankmeme Fried
SBF
$ 0.00028667
0.00%
+0.01%
-24.12%
$ 28.66K
$ 411.73
46
Elawn Moosk
Elawn Moosk
MOOSK
$ 2.824E-5
+0.21%
+0.70%
+2.58%
$ 28.24K
--
47
Patton
Patton
PATTON
$ 6.5E-8
0.00%
+1.40%
+1.76%
$ 27.35K
--
48
Gabin Noosum
Gabin Noosum
NOOSUM
$ 3.275E-5
0.00%
+1.50%
+16.01%
$ 26.18K
--
49
WAP
WAP
WAP
$ 2.449E-5
0.00%
+2.40%
+1.87%
$ 24.48K
--
50
CSI888
CSI888
CSI
$ 2.74E-5
0.00%
-0.10%
+0.26%
$ 24.33K
--

Tez-tez verilən suallar

Parodiya Memi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Parodiya Memi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 63 tokenləri və ümumi $166.50M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Parodiya Memi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Parodiya Memi tokenləri arasında JASON son 24 saat ərzində 13.20% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Parodiya Memi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 63 Parodiya Memi tokeni izləyir. Populyar Parodiya Memi tokenlərinə WOULD, MEME, ELON daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Parodiya Memi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Parodiya Memi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $166.50M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Parodiya Memi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.