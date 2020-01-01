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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı PAAL AI Başlatma Paneli tokenləri

PAAL AI Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004829
-0.53%
-1.93%
-0.79%
$ 4.86M
$ 11.78M
2
AIT Protocol
AIT Protocol
AIT
$ 0.00021983
0.00%
--
0.00%
$ 65.42K
$ 126.18

Tez-tez verilən suallar

PAAL AI Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
PAAL AI Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 2 tokenləri və ümumi $4.93M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən PAAL AI Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən PAAL AI Başlatma Paneli tokenləri arasında AIT son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər PAAL AI Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 2 PAAL AI Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar PAAL AI Başlatma Paneli tokenlərinə PAAL, AIT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
PAAL AI Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün PAAL AI Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $4.93M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin PAAL AI Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.