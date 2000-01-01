Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Osmoz Ekosistemi tokenləri

Osmoz Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,519.68
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,924.82
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
4
Solana
Solana
SOL
$ 77.53
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,535.78
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.735
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.15B
$ 636.27K
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.409
+0.21%
+1.51%
-5.61%
$ 725.92M
$ 483.86K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.243
+0.38%
+4.05%
-7.75%
$ 423.78M
$ 164.05K
10
TIA
TIA
TIA
$ 0.3081
+0.59%
+2.06%
-0.55%
$ 282.60M
$ 575.97K
11
FET
FET
FET
$ 0.121
-0.17%
-0.98%
-10.90%
$ 273.32M
$ 3.03M
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.477357
+0.20%
-0.03%
-12.12%
$ 141.73M
$ 3.38M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 0.999682
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 111.99M
$ 70.55K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.10188
+0.05%
-0.47%
-7.61%
$ 86.04M
$ 848.45K
15
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04094
+0.12%
+0.34%
+0.64%
$ 44.33M
$ 1.49M
16
$ 0.03494
+0.32%
-0.29%
-2.40%
$ 41.47M
$ 30.94K
17
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.01030111
+0.01%
0.00%
-0.36%
$ 38.56M
$ 21.62K
18
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.16
0.00%
0.00%
+0.87%
$ 32.72M
$ 931.50K
19
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04233
+0.14%
+1.56%
-2.16%
$ 29.97M
$ 2.10M
20
Band
Band
BAND
$ 0.151175
-0.46%
+0.01%
-4.96%
$ 27.35M
$ 1.18M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.004823
+0.52%
+1.30%
-1.93%
$ 26.92M
$ 12.56M
22
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04627448
+0.20%
+0.00%
-1.54%
$ 26.32M
$ 522.88K
23
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.02925
-0.48%
-2.50%
-4.20%
$ 22.71M
$ 2.34M
24
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.10356
-0.12%
-1.59%
-1.51%
$ 16.69M
$ 545.90K
25
NYM
NYM
NYM
$ 0.01826
+0.44%
-2.51%
-0.27%
$ 15.24M
$ 3.15M
26
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00127704
-0.76%
+0.03%
+2.74%
$ 14.72M
$ 591.10K
27
INIT
INIT
INIT
$ 0.05219
+0.46%
+1.85%
-2.06%
$ 10.26M
$ 1.09M
28
Xion
Xion
XION
$ 0.101545
+0.14%
+0.00%
-1.47%
$ 9.43M
$ 258.91
29
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.02607
-0.38%
-6.44%
-10.94%
$ 8.96M
$ 2.09M
30
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01436
0.00%
+0.21%
-0.07%
$ 7.81M
$ 4.64M
31
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.00599
0.00%
-0.33%
-6.41%
$ 7.32M
$ 1.02M
32
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1007
-0.10%
-0.30%
-1.85%
$ 7.13M
$ 10.62K
33
Realio
Realio
RIO
$ 0.03827
+1.70%
+12.93%
+9.45%
$ 6.12M
$ 1.30M
34
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01822
+0.33%
+2.08%
-2.42%
$ 4.80M
$ 2.99M
35
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00674386
-0.02%
+0.01%
-1.43%
$ 4.67M
$ 2.22K
36
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.110814
+0.18%
+0.35%
+5.33%
$ 4.60M
$ 73.92K
37
CONX
CONX
CONX
$ 0.00375122
+0.14%
+0.00%
-4.88%
$ 3.78M
$ 24.82K
38
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.75
0.00%
+0.02%
-5.82%
$ 3.71M
$ 189.64K
39
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.2289
+0.39%
+4.71%
-4.46%
$ 3.17M
$ 269.10K
40
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00633697
-0.14%
-0.01%
+1.71%
$ 3.02M
$ 198.35K
41
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001413
-0.71%
-1.06%
+22.26%
$ 2.40M
$ 155.80M
42
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02072531
-0.38%
+0.01%
+0.41%
$ 1.65M
$ 5.38K
43
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 2.98E-6
-3.56%
+2.40%
-19.68%
$ 1.47M
--
44
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.992121
+0.07%
+0.01%
-1.08%
$ 1.39M
$ 89.20
45
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.0013887
0.00%
0.00%
+26.04%
$ 844.98K
$ 21.72
46
$ 0.00105
+0.67%
-2.50%
-25.58%
$ 676.54K
$ 30.22M
47
Osmosis allUSDT
Osmosis allUSDT
USDT
$ 0.999296
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 652.07K
$ 4.87K
48
Chihuahua Chain
Chihuahua Chain
HUAHUA
$ 4.92E-6
-2.77%
-2.60%
-3.53%
$ 563.81K
--
49
Stride
Stride
STRD
$ 0.01446566
+4.22%
-0.03%
-3.19%
$ 552.34K
$ 766.26
50
Nibiru
Nibiru
NIBI
$ 0.00050177
-0.08%
0.00%
-0.96%
$ 523.92K
$ 31.73K

Tez-tez verilən suallar

Osmoz Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Osmoz Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 87 tokenləri və ümumi $1663.22B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Osmoz Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Osmoz Ekosistemi tokenləri arasında RIO son 24 saat ərzində 12.93% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Osmoz Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 87 Osmoz Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Osmoz Ekosistemi tokenlərinə BTC, ETH, USDC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Osmoz Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Osmoz Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1663.22B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Osmoz Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.