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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Orynth Ekosistemi tokenləri

Orynth Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lumena
Lumena
LUMENA
$ 2.12
+0.95%
+0.12%
+36.77%
$ 735.58K
$ 28.23K
2
Alpie
Alpie
PIE
$ 0.858687
-0.01%
+0.30%
+86.94%
$ 407.86K
$ 8.94K
3
Orynth
Orynth
ORY
$ 0.00027074
0.00%
--
-14.13%
$ 270.44K
$ 4.31K
4
MangaNow
MangaNow
MGN
$ 0.09107
0.00%
+0.02%
-2.04%
$ 45.53K
$ 428.56
5
AVATAR UI
AVATAR UI
AUI
$ 0.02203932
0.00%
-0.01%
-5.22%
$ 11.02K
$ 46.32

Tez-tez verilən suallar

Orynth Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Orynth Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $1.47M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Orynth Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Orynth Ekosistemi tokenləri arasında PIE son 24 saat ərzində 0.30% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Orynth Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Orynth Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Orynth Ekosistemi tokenlərinə LUMENA, PIE, ORY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Orynth Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Orynth Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.47M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Orynth Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.