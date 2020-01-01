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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oraichain Ekosistemi tokenləri

Oraichain Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Orchai
Orchai
OCH
$ 0.0098345
0.00%
--
0.00%
$ 80.16K
$ 0.67
2
aiRight
aiRight
AIRI
$ 1.126E-5
0.00%
-0.10%
+0.09%
$ 15.28K
--
3
OraiDEX
OraiDEX
ORAIX
$ 2.7E-5
0.00%
-35.80%
0.00%
$ 15.11K
--

Tez-tez verilən suallar

Oraichain Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oraichain Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $110.56K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oraichain Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oraichain Ekosistemi tokenləri arasında OCH son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oraichain Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Oraichain Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Oraichain Ekosistemi tokenlərinə OCH, AIRI, ORAIX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oraichain Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oraichain Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $110.56K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oraichain Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.