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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Optimizm Ekosistemi tokenləri

Optimizm Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,535.78
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.735
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
4
sUSDS
sUSDS
SUSDS
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 4.72B
$ 670.49K
5
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,921.04
0.00%
+0.01%
+1.63%
$ 4.63B
--
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
0.00%
-0.02%
-0.02%
$ 4.49B
$ 601.68K
7
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999713
+0.02%
0.00%
+0.08%
$ 4.06B
$ 126.16M
8
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
-0.29%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.14
9
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
BUIDL
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.76B
--
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.396
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
11
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.42
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
12
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.55M
13
Worldcoin
Worldcoin
WLD
$ 0.3205
-0.16%
-2.18%
-7.37%
$ 1.09B
$ 1.19M
14
clBTC
clBTC
CLBTC
$ 64,448
0.00%
0.00%
+0.84%
$ 899.45M
$ 2.13
15
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,066.1
+0.01%
+0.01%
+1.75%
$ 872.09M
$ 5.42K
16
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08429
+0.07%
+0.45%
-2.71%
$ 781.23M
$ 3.13M
17
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,245.42
+0.07%
+0.01%
+1.72%
$ 718.84M
$ 295.52K
18
TrueUSD
TrueUSD
TUSD
$ 0.9985
0.00%
-0.01%
+0.17%
$ 493.77M
$ 5.47K
19
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 64,409
-0.02%
+0.00%
+1.07%
$ 481.63M
$ 402.94K
20
EURC
EURC
EURC
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 462.38M
$ 28.33M
21
Coinbase Wrapped Staked ETH
Coinbase Wrapped Staked ETH
CBETH
$ 2,186.29
-0.01%
+0.01%
+1.70%
$ 365.07M
$ 5.93M
22
Curve
Curve
CRV
$ 0.2407
+0.54%
+0.08%
-4.86%
$ 364.92M
$ 1.41M
23
Wrapped HYPE
Wrapped HYPE
WHYPE
$ 58.76
-0.07%
-0.01%
+2.08%
$ 341.05M
$ 52.12M
24
tBTC
tBTC
TBTC
$ 64,419
0.00%
+0.00%
+1.18%
$ 290.26M
$ 1.09M
25
LayerZero
LayerZero
ZRO
$ 0.8355
-1.25%
+6.75%
+1.06%
$ 287.06M
$ 607.09K
26
Olympus
Olympus
OHM
$ 18.01
-0.55%
-0.01%
-4.20%
$ 270.66M
$ 158.89K
27
Lido DAO
Lido DAO
LDO
$ 0.306
0.00%
+1.53%
+3.10%
$ 257.82M
$ 307.54K
28
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.3
+0.31%
-2.98%
-3.48%
$ 222.82M
$ 318.12K
29
crvUSD
crvUSD
CRVUSD
$ 0.998907
-0.02%
0.00%
+0.05%
$ 212.40M
$ 9.99M
30
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,018
0.00%
+0.00%
+1.30%
$ 190.97M
$ 6.83K
31
OP
OP
OP
$ 0.0828
+0.32%
-0.02%
-4.45%
$ 177.52M
$ 628.84K
32
Savings Dai
Savings Dai
SDAI
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 166.70M
$ 2.61M
33
Frax Ether
Frax Ether
FRXETH
$ 1,917.96
-0.07%
+0.01%
+1.84%
$ 118.99M
$ 55.46K
34
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08348
+0.11%
+0.58%
+0.25%
$ 117.68M
$ 673.56K
35
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99969
-0.02%
0.00%
+0.01%
$ 111.56M
$ 3.73M
36
Stargate Finance
Stargate Finance
STG
$ 0.1459
+0.21%
+0.21%
+2.60%
$ 96.43M
$ 364.68K
37
Staked Frax Ether
Staked Frax Ether
SFRXETH
$ 2,200.8
-0.08%
-0.00%
+0.08%
$ 81.89M
$ 486.16
38
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,991.6
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
39
Derive
Derive
DRV
$ 0.09116
+0.15%
-1.89%
-3.78%
$ 67.45M
$ 601.02K
40
SNX
SNX
SNX
$ 0.1912
-0.16%
-1.24%
-3.34%
$ 65.73M
$ 292.16K
41
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006025
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
42
VELO
VELO
VELO
$ 0.003316
+0.24%
+2.28%
+2.22%
$ 58.31M
$ 8.94M
43
DOLA
DOLA
DOLA
$ 0.997483
-0.01%
0.00%
+0.06%
$ 52.99M
$ 1.26M
44
Hex Trust Wrapped XRP
Hex Trust Wrapped XRP
WXRP
$ 1.006
-0.10%
+0.01%
-0.30%
$ 50.29M
$ 21.39K
45
Venus
Venus
XVS
$ 2.7647
-0.08%
+0.93%
+3.58%
$ 45.42M
$ 19.59K
46
$ 0.03494
+0.32%
-0.29%
-2.40%
$ 41.47M
$ 30.94K
47
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03547
-0.87%
-1.94%
-14.95%
$ 41.46M
$ 42.84M
48
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0.00%
0.00%
0.00%
$ 40.28M
--
49
Tellor Tributes
Tellor Tributes
TRB
$ 13.07
-0.08%
+0.01%
-2.75%
$ 36.64M
$ 39.16M
50
Threshold
Threshold
T
$ 0.003258
-0.43%
0.00%
-4.21%
$ 36.30M
$ 16.58M

Tez-tez verilən suallar

Optimizm Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Optimizm Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 164 tokenləri və ümumi $128.60B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Optimizm Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Optimizm Ekosistemi tokenləri arasında SPACE son 24 saat ərzində 9.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Optimizm Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 164 Optimizm Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Optimizm Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Optimizm Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Optimizm Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $128.60B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Optimizm Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.