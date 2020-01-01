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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı OpenServ Ecosystem tokenləri

OpenServ Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
BETTER
BETTER
BETTER
$ 0.00200391
0.00%
--
-0.59%
$ 1.32M
$ 969.80
2
Solrouter
Solrouter
ROUTER
$ 0.0001974
-0.17%
+0.07%
-18.67%
$ 130.77K
$ 3.48K
3
BILLZ
BILLZ
$BILLZ
$ 4.907E-5
0.00%
-4.40%
-0.06%
$ 39.26K
--
4
Cobot
Cobot
COBOT
$ 9.083E-5
+0.15%
+1.40%
+8.57%
$ 26.45K
--
5
Momus ai
Momus ai
MOMUS
$ 2.84E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 22.71K
--

Tez-tez verilən suallar

OpenServ Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
OpenServ Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $1.54M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən OpenServ Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən OpenServ Ecosystem tokenləri arasında COBOT son 24 saat ərzində 1.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər OpenServ Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 OpenServ Ecosystem tokeni izləyir. Populyar OpenServ Ecosystem tokenlərinə BETTER, ROUTER, $BILLZ daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
OpenServ Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün OpenServ Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1.54M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin OpenServ Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.