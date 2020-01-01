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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı opBNB Ekosistemi tokenləri

opBNB Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,924.82
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.735
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
3
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.538
-0.97%
+5.56%
+6.28%
$ 541.52M
$ 620.67K
4
Venus
Venus
XVS
$ 2.7647
-0.08%
+0.93%
+3.58%
$ 45.42M
$ 19.59K
5
THENA
THENA
THE
$ 0.06094
-0.12%
+0.71%
+2.28%
$ 8.06M
$ 921.71K
6
My DeFi Pet
My DeFi Pet
DPET
$ 0.00389724
0.00%
--
0.00%
$ 195.76K
$ 131.63
7
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013584
0.00%
-0.00%
-15.30%
$ 26.46K
$ 3.53

Tez-tez verilən suallar

opBNB Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
opBNB Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $239.15B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən opBNB Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən opBNB Ekosistemi tokenləri arasında CAKE son 24 saat ərzində 5.56% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər opBNB Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 opBNB Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar opBNB Ekosistemi tokenlərinə ETH, LINK, CAKE daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
opBNB Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün opBNB Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $239.15B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin opBNB Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.