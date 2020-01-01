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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Zəncirvari Oyun tokenləri

Zəncirvari Oyun sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002009
0.00%
+0.35%
-1.47%
$ 191.07M
$ 3.84B
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00002893
-0.41%
-3.30%
-6.90%
$ 28.85M
$ 2.07B
3
PlaysOut
PlaysOut
PLAY
$ 0.03702
+0.22%
-0.16%
+2.34%
$ 28.62M
$ 5.29M
4
QUEST
QUEST
$QUEST
$ 0.064137
-0.01%
+0.02%
-5.75%
$ 11.34M
$ 921.32
5
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005595
+0.11%
+2.15%
-0.16%
$ 2.23M
$ 10.69M
6
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.01090717
-0.78%
+0.34%
+10.98%
$ 1.49M
$ 28.50K
7
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029322
+0.15%
+0.07%
-1.53%
$ 851.45K
$ 1.08K
8
Sovrun
Sovrun
SOVRN
$ 0.00090632
+0.01%
-0.01%
-11.01%
$ 757.88K
$ 1.88K
9
LORDS
LORDS
LORDS
$ 0.00193607
-0.23%
-0.00%
-0.75%
$ 424.63K
$ 75.64
10
Fishing Frenzy
Fishing Frenzy
FISH
$ 0.00123127
0.00%
--
0.00%
$ 337.97K
$ 45.75
11
Deputy Dawgs
Deputy Dawgs
DDAWGS
$ 9.98423E-7
0.00%
+1.30%
-0.04%
$ 312.51K
--
12
VEE
VEE
VEE
$ 2.687E-5
+0.04%
+0.70%
-19.19%
$ 177.84K
--
13
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 9.531E-5
0.00%
+3.00%
+9.60%
$ 103.33K
--
14
Fishwar
Fishwar
FISHW
$ 3.89E-6
0.00%
-2.30%
-2.51%
$ 47.10K
--
15
Fate Adventure
Fate Adventure
FA
$ 0.00423859
0.00%
--
-4.55%
$ 27.34K
$ 1.19
16
TriviAgent by Virtuals
TriviAgent by Virtuals
TRIVI
$ 2.352E-5
0.00%
+2.20%
+8.49%
$ 22.25K
--
17
RICE AI
RICE AI
RICE
$ 0.007283
+9.95%
+130.94%
+114.59%
--
$ 39.61M

Tez-tez verilən suallar

Zəncirvari Oyun tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Zəncirvari Oyun tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $266.66M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Zəncirvari Oyun tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Zəncirvari Oyun tokenləri arasında RICE son 24 saat ərzində 130.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Zəncirvari Oyun tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Zəncirvari Oyun tokeni izləyir. Populyar Zəncirvari Oyun tokenlərinə FLOKI, WIN, PLAY daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Zəncirvari Oyun kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Zəncirvari Oyun tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $266.66M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Zəncirvari Oyun sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.