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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Olympus Pro Ekosistemi tokenləri

Olympus Pro Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Lorenzo Protocol
Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.03547
-0.87%
-1.94%
-14.95%
$ 41.46M
$ 42.84M
2
Synapse
Synapse
SYN
$ 0.1043
+0.37%
-0.63%
+1.71%
$ 23.37M
$ 886.92K
3
Spell Token
Spell Token
SPELL
$ 0.00007625
+0.14%
+0.11%
-2.14%
$ 13.08M
$ 700.70M
4
THORSwap
THORSwap
THOR
$ 0.03957745
0.00%
--
-2.89%
$ 10.04M
$ 142.77
5
Inverse Finance
Inverse Finance
INV
$ 8.5
0.00%
-0.00%
-3.85%
$ 6.04M
$ 271.75K
6
Stake DAO
Stake DAO
SDT
$ 0.087268
+0.09%
+0.02%
+4.07%
$ 5.96M
$ 684.28
7
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 2.02
0.00%
+0.06%
+2.54%
$ 5.09M
$ 210.56K
8
Pangolin
Pangolin
PNG
$ 0.0194
0.00%
+0.94%
-3.33%
$ 4.55M
$ 3.04M
9
ShapeShift FOX
ShapeShift FOX
FOX
$ 0.00381957
+0.50%
-0.00%
-11.04%
$ 3.06M
$ 4.40K
10
mStable USD
mStable USD
MUSD
$ 1.006
+0.10%
+0.01%
+0.76%
$ 2.89M
$ 4.47
11
ICHI
ICHI
ICHI
$ 0.089631
-0.04%
+0.00%
+1.85%
$ 840.69K
$ 40.57
12
Sandclock
Sandclock
QUARTZ
$ 0.067
0.00%
--
0.00%
$ 513.01K
$ 29.08
13
BarnBridge
BarnBridge
BOND
$ 0.03377803
0.00%
-0.01%
-6.73%
$ 337.79K
$ 111.31
14
Yield Yak
Yield Yak
YAK
$ 31.29
+0.16%
+0.10%
+3.37%
$ 312.87K
$ 164.16
15
PoolTogether
PoolTogether
POOL
$ 0.03124805
+0.02%
0.00%
-8.72%
$ 300.40K
$ 75.69
16
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.605947
0.00%
--
-20.21%
$ 292.01K
$ 1.36
17
Thorstarter
Thorstarter
XRUNE
$ 0.00029312
0.00%
--
-4.56%
$ 139.22K
$ 15.21
18
ANGLE
ANGLE
ANGLE
$ 0.00017126
0.00%
--
0.00%
$ 42.59K
$ 4.58
19
BlackPool
BlackPool
BPT
$ 0.00184528
0.00%
--
+4.05%
$ 41.27K
$ 1.14

Tez-tez verilən suallar

Olympus Pro Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Olympus Pro Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $118.35M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Olympus Pro Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Olympus Pro Ekosistemi tokenləri arasında PNG son 24 saat ərzində 0.94% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Olympus Pro Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Olympus Pro Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Olympus Pro Ekosistemi tokenlərinə BANK, SYN, SPELL daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Olympus Pro Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Olympus Pro Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $118.35M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Olympus Pro Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.