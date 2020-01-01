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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı OKT Zəncir Ekosistemi tokenləri

OKT Zəncir Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00079
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
OKB
OKB
OKB
$ 101.449
-0.11%
+3.64%
-0.37%
$ 2.14B
$ 1.48K
3
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001334
-0.30%
-0.97%
-3.41%
$ 5.48M
$ 4.00B
4
O3 Swap
O3 Swap
O3
$ 0.00088511
0.00%
--
-0.85%
$ 22.94K
$ 13.52

Tez-tez verilən suallar

OKT Zəncir Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
OKT Zəncir Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $77.00B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən OKT Zəncir Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən OKT Zəncir Ekosistemi tokenləri arasında OKB son 24 saat ərzində 3.64% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər OKT Zəncir Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 OKT Zəncir Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar OKT Zəncir Ekosistemi tokenlərinə USDC, OKB, RACA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
OKT Zəncir Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün OKT Zəncir Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $77.00B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin OKT Zəncir Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.