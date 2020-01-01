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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ohm Çəngəl tokenləri

Ohm Çəngəl sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Snowbank
Snowbank
SB
$ 225.35
0.00%
+0.01%
+0.56%
$ 35.98M
$ 9.62

Tez-tez verilən suallar

Ohm Çəngəl tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ohm Çəngəl tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $35.98M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ohm Çəngəl tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ohm Çəngəl tokenləri arasında SB son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ohm Çəngəl tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Ohm Çəngəl tokeni izləyir. Populyar Ohm Çəngəl tokenlərinə SB daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ohm Çəngəl kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ohm Çəngəl tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $35.98M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ohm Çəngəl sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.