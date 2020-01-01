Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oasys Ekosistemi tokenləri

Oasys Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00977225
+0.05%
+0.01%
+0.91%
$ 478.50K
$ 170.70
2
Wrapped OAS
Wrapped OAS
WOAS
$ 0.00038241
0.00%
-0.03%
-1.14%
$ 188.55K
$ 364.46
3
Staked Neptune OAS
Staked Neptune OAS
STOAS
$ 0.00058861
+1.91%
-0.57%
-10.18%
$ 81.16K
$ 28.65
4
PLANZ
PLANZ
Z
$ 0.00040178
0.00%
--
+160.74%
$ 40.18K
$ 3.04
5
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
0.00%
$ 24.71K
--

Tez-tez verilən suallar

Oasys Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oasys Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $813.09K bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oasys Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oasys Ekosistemi tokenləri arasında SGC son 24 saat ərzində 4.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oasys Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 Oasys Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Oasys Ekosistemi tokenlərinə MCHC, WOAS, STOAS daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oasys Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oasys Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $813.09K təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oasys Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.