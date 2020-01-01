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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Oasis Zümrüd Ekosistemi tokenləri

Oasis Zümrüd Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.01
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,506.99
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
3
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.331
+0.11%
-0.09%
-2.89%
$ 2.73B
$ 38.82K
4
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0.00004785
+0.19%
+2.62%
-3.12%
$ 263.99M
$ 2.72B

Tez-tez verilən suallar

Oasis Zümrüd Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Oasis Zümrüd Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $242.66B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Oasis Zümrüd Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Oasis Zümrüd Ekosistemi tokenləri arasında LUNC son 24 saat ərzində 2.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Oasis Zümrüd Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Oasis Zümrüd Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Oasis Zümrüd Ekosistemi tokenlərinə ETH, WBTC, AVAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Oasis Zümrüd Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Oasis Zümrüd Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $242.66B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Oasis Zümrüd Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.