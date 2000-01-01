Unikal tokenlər (NFT) və rəqəmsal kolleksiyalar blokçeyndə doğrulanmış unikal, bölünməz aktivləri təmsil edir. Bu sektora NFT bazarlarını, rəqəmsal incəsənət platformalarını və əqli mülkiyyət ekosistemlərini gücləndirən faydalı tokenlər daxildir. Bu yerli tokenlər tez-tez yaradıcı iqtisadiyyatlar daxilində idarəetmə, steykinq və ya tranzaksiyaları asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFT sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.