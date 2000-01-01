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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı NFT və kolleksiya tokenləri

Unikal tokenlər (NFT) və rəqəmsal kolleksiyalar blokçeyndə doğrulanmış unikal, bölünməz aktivləri təmsil edir. Bu sektora NFT bazarlarını, rəqəmsal incəsənət platformalarını və əqli mülkiyyət ekosistemlərini gücləndirən faydalı tokenlər daxildir. Bu yerli tokenlər tez-tez yaradıcı iqtisadiyyatlar daxilində idarəetmə, steykinq və ya tranzaksiyaları asanlaşdırmaq üçün istifadə olunur.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Render
Render
RENDER
$ 1.274
+0.16%
+0.16%
+0.08%
$ 659.32M
$ 65.80K
2
AINFT
AINFT
NFT
$ 0.000000279
0.00%
-0.39%
-0.96%
$ 276.24M
$ 187.99B
3
FET
FET
FET
$ 0.1208
-0.17%
-0.98%
-10.90%
$ 273.32M
$ 3.03M
4
Stacks
Stacks
STX
$ 0.12
-0.08%
+0.76%
-2.99%
$ 217.57M
$ 544.32K
5
Immutable X
Immutable X
IMX
$ 0.0967
+0.62%
-3.30%
-11.52%
$ 193.60M
$ 624.94K
6
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002008
0.00%
+0.35%
-1.47%
$ 191.07M
$ 3.84B
7
ENS
ENS
ENS
$ 3.844
-0.39%
-0.70%
-5.28%
$ 155.13M
$ 14.40K
8
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8567
+0.21%
+1.88%
-1.18%
$ 148.50M
$ 68.95K
9
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06368
+0.19%
+0.81%
+0.11%
$ 126.68M
$ 865.59K
10
Chiliz
Chiliz
CHZ
$ 0.01197
+0.67%
+1.10%
-4.69%
$ 124.75M
$ 9.95M
11
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1211
-0.25%
-2.81%
-3.35%
$ 121.00M
$ 748.30K
12
$ 0.03896
+0.05%
-0.10%
-0.26%
$ 114.45M
$ 2.02M
13
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3697
+0.43%
+0.57%
-4.45%
$ 92.37M
$ 240.17K
14
$ 0.1914
+0.10%
-5.39%
-3.82%
$ 88.43M
$ 349.27K
15
Gala
Gala
GALA
$ 0.001354
-0.44%
-4.33%
-18.81%
$ 65.45M
$ 420.32M
16
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006025
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
17
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2034
-0.54%
-4.12%
+9.98%
$ 57.77M
$ 274.76K
18
SuperVerse
SuperVerse
SUPER
$ 0.086509
+0.16%
+0.01%
+1.95%
$ 55.37M
$ 1.84M
19
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001809
+0.11%
-2.90%
-9.28%
$ 51.09M
$ 375.59M
20
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02349
-0.17%
+0.82%
-2.78%
$ 46.34M
$ 2.31M
21
FLOW
FLOW
FLOW
$ 0.02749
-0.25%
-1.04%
-14.49%
$ 45.86M
$ 2.14M
22
XYO
XYO
XYO
$ 0.00291
0.00%
+1.39%
-3.00%
$ 40.16M
$ 18.23M
23
Non-Playable Coin
Non-Playable Coin
NPC
$ 0.005109
+0.02%
-1.45%
-2.82%
$ 38.67M
$ 12.22M
24
SPACE ID
SPACE ID
ID
$ 0.02742
-0.29%
+0.07%
-6.26%
$ 38.39M
$ 2.03M
25
Blur
Blur
BLUR
$ 0.0132
+0.38%
-0.08%
-0.23%
$ 37.27M
$ 4.53M
26
RONIN
RONIN
RON
$ 0.04799
+0.31%
+1.24%
-2.51%
$ 37.14M
$ 1.73M
27
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.19932
+0.36%
-18.29%
-77.33%
$ 31.87M
$ 8.37M
28
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007304
-0.28%
+2.82%
+2.35%
$ 31.15M
$ 8.30M
29
ME
ME
ME
$ 0.0572
-0.30%
-1.87%
-9.62%
$ 30.94M
$ 936.45K
30
Fabric
Fabric
ROBO
$ 0.01318
+0.08%
-2.22%
-5.17%
$ 29.45M
$ 13.54M
31
DEAPcoin
DEAPcoin
DEP
$ 0.0009796
-0.03%
-1.19%
-1.57%
$ 29.28M
$ 124.30M
32
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0.0004607
+0.22%
-1.12%
-5.44%
$ 29.26M
$ 122.87M
33
Solayer
Solayer
LAYER
$ 0.0601
+0.17%
+0.87%
+0.92%
$ 27.41M
$ 966.62K
34
Undeads Games
Undeads Games
UDS
$ 0.2636
-0.34%
-0.68%
-1.05%
$ 26.18M
$ 58.62K
35
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
$ 0.07579
+0.16%
-0.89%
-3.80%
$ 23.11M
$ 1.29M
36
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.20957
-4.02%
-2.69%
+92.10%
$ 21.98M
$ 6.09M
37
SwftCoin
SwftCoin
SWFTC
$ 0.002191
+0.09%
-0.18%
-9.43%
$ 21.89M
$ 24.37M
38
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02187438
+1.20%
-0.12%
-17.34%
$ 21.56M
$ 1.56M
39
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 2.894
+0.42%
-0.41%
+0.59%
$ 21.26M
$ 28.26K
40
BORA
BORA
BORA
$ 0.01846682
+0.20%
+0.00%
-3.30%
$ 21.23M
$ 137.26K
41
Zora
Zora
ZORA
$ 0.004726
-0.65%
-1.83%
-3.43%
$ 21.12M
$ 12.78M
42
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2915
-0.51%
+1.11%
-2.48%
$ 20.43M
$ 202.88K
43
Smooth Love Potion
Smooth Love Potion
SLP
$ 0.0005408
-0.37%
+3.03%
+4.37%
$ 19.54M
$ 105.83M
44
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10082
+0.02%
+0.19%
-0.66%
$ 18.48M
$ 1.29M
45
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593459
+0.09%
-0.00%
-8.61%
$ 18.46M
$ 1.77M
46
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
$ 0.019551
-0.03%
+0.47%
-6.59%
$ 18.25M
$ 3.10M
47
CARV
CARV
CARV
$ 0.02898
-0.62%
-0.72%
-3.01%
$ 17.67M
$ 1.94M
48
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01170585
+0.21%
-0.00%
-3.32%
$ 16.92M
$ 2.11M
49
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0.004842
+0.29%
-0.76%
+11.95%
$ 16.44M
$ 14.25M
50
WAX
WAX
WAXP
$ 0.003509
-0.31%
-0.34%
-5.39%
$ 16.19M
$ 18.29M

Tez-tez verilən suallar

Rəqəmsal aktivlər sahəsində Unikal token (NFT) nədir?
Unikal token (NFT) blokçeyndə doğrulanmış unikal, bölünməz rəqəmsal aktivdir. Hər koinin eyni olduğu Bitcoin-dən fərqli olaraq, hər bir NFT rəqəmsal və ya fiziki əşyaların unikal mülkiyyətini təmsil edən fərqli bir kriptoqrafik imzaya malikdir.
NFT bazar tokenləri öz fundamental dəyərini necə əldə edir?
NFT bazar tokenləri rəqəmsal incəsənət treydinqi üçün əsas valyuta kimi xidmət etməklə, token sahiblərinə idarəetmə hüquqları təklif etməklə və NFT platforması daxilində treydinq komissiyalarında endirimlər təmin etməklə öz dəyərlərini əldə edirlər.
Əvəzolunan kriptovalyutalar və NFT kolleksiyaları arasında fərq nədir?
Əvəzolunan kriptovalyutalar (ETH və ya USDT kimi) qarşılıqlı olaraq dəyişdirilə bilər və eyni dəyəri saxlayır. NFT kolleksiya əşyaları hər bir əşyanın fərqli nadirlik, estetika və bazar dəyərinə malik olduğu unikal rəqəmsal aktivlərdir.
NFT rəqəmsal sənətinin yaradılması üçün smart müqavilələr nəyə görə vacibdir?
Smart müqavilələr token yaratma prosesini avtomatlaşdırır, mənşəyini (mülkiyyət tarixini) təkzibolunmaz şəkildə qeyd edir və hər təkrar bazar satışında royalti ödənişlərini orijinal NFT yaradıcısına avtomatik olaraq paylamaq üçün proqramlaşdırıla bilər.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFT sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.