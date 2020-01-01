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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Nibiru Ekosistemi tokenləri

Nibiru Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 0.999654
0.00%
0.00%
-0.13%
$ 34.25M
$ 3.63M
2
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,921.29
+0.03%
+0.01%
+1.78%
$ 14.12M
$ 297.36K
3
Liquid Staked NIBI
Liquid Staked NIBI
STNIBI
$ 0.00082972
0.00%
--
+3.25%
$ 42.77K
$ 93.77

Tez-tez verilən suallar

Nibiru Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Nibiru Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $48.42M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Nibiru Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Nibiru Ekosistemi tokenləri arasında WETH son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Nibiru Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Nibiru Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Nibiru Ekosistemi tokenlərinə USDC.E, WETH, STNIBI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Nibiru Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Nibiru Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $48.42M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Nibiru Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.