Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı NFTStrategy Ekosistemi tokenləri

NFTStrategy Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00646357
+0.09%
-0.01%
-4.00%
$ 5.86M
$ 13.06K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00246388
0.00%
+0.01%
+7.85%
$ 2.06M
$ 240.17
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00139881
+0.03%
+0.01%
-6.99%
$ 1.01M
$ 1.32K
4
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00059336
0.00%
--
+1.46%
$ 573.36K
$ 14.24
5
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00076448
0.00%
+0.00%
-3.42%
$ 552.63K
$ 20.64
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
0.00%
$ 254.02K
$ 18.65
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026547
0.00%
--
-0.60%
$ 248.24K
$ 701.75
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025257
0.00%
+0.01%
+1.01%
$ 228.18K
$ 208.16
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
--
-6.06%
$ 208.07K
$ 13.65
10
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020588
0.00%
--
+1.52%
$ 189.92K
$ 4.24
11
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018574
0.00%
--
+0.56%
$ 172.60K
$ 134.73
12
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018391
0.00%
--
+0.17%
$ 165.75K
$ 317.51
13
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.0002071
+0.05%
--
-0.26%
$ 159.18K
$ 719.37
14
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016934
0.00%
--
+0.67%
$ 157.93K
$ 455.02
15
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017459
0.00%
--
-2.12%
$ 157.83K
$ 1.71K
16
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
--
-1.71%
$ 154.09K
$ 139.61
17
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015637
+0.05%
--
+1.25%
$ 143.85K
$ 2.54K
18
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013532
0.00%
+0.01%
-0.96%
$ 135.32K
$ 135.99
19
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
-0.13%
$ 71.65K
--

Tez-tez verilən suallar

NFTStrategy Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
NFTStrategy Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $12.51M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən NFTStrategy Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən NFTStrategy Ekosistemi tokenləri arasında CHMPSTR son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər NFTStrategy Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 NFTStrategy Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar NFTStrategy Ekosistemi tokenlərinə PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
NFTStrategy Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün NFTStrategy Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $12.51M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFTStrategy Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.