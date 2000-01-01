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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı NFTFi tokenləri

NFTFi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Backpack
Backpack
BP
$ 0.3697
+0.43%
+0.57%
-4.45%
$ 92.37M
$ 240.17K
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006025
-0.58%
-0.69%
-4.47%
$ 60.25M
$ 106.74M
3
Blur
Blur
BLUR
$ 0.0132
+0.38%
-0.08%
-0.23%
$ 37.27M
$ 4.53M
4
Fake World Assets
Fake World Assets
FWA
$ 0.02187438
+1.20%
-0.12%
-17.34%
$ 21.56M
$ 1.56M
5
Public Masterpiece
Public Masterpiece
PMT
$ 0.10082
+0.02%
+0.19%
-0.66%
$ 18.48M
$ 1.29M
6
SynFutures
SynFutures
F
$ 0.002637
+0.04%
-1.50%
-2.95%
$ 11.29M
$ 21.13M
7
Eesee
Eesee
ESE
$ 0.011915
+0.30%
+1.26%
-2.76%
$ 11.24M
$ 5.35M
8
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00646357
+0.09%
-0.01%
-4.00%
$ 5.86M
$ 13.06K
9
Unipeg
Unipeg
UPEG
$ 425.7
+2.04%
-0.31%
-37.79%
$ 4.26M
$ 669.84K
10
Feisty Doge NFT
Feisty Doge NFT
NFD
$ 2.16E-5
0.00%
+1.00%
0.00%
$ 2.16M
--
11
Wen
Wen
WEN
$ 0.00000293
+1.25%
-2.80%
-15.38%
$ 2.12M
$ 20.25B
12
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00246388
0.00%
+0.01%
+7.85%
$ 2.06M
$ 240.17
13
Harambe
Harambe
HARAMBE
$ 1.188E-5
+0.08%
+1.80%
+1.37%
$ 1.19M
--
14
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00139881
+0.03%
+0.01%
-6.99%
$ 1.01M
$ 1.32K
15
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.00103349
-0.07%
+0.00%
-0.60%
$ 794.13K
$ 123.14
16
rHYPURR
rHYPURR
RHYPURR
$ 2.47
0.00%
0.00%
+6.47%
$ 756.94K
$ 23.91
17
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.0007674
0.00%
--
+0.01%
$ 644.74K
$ 1.95
18
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00059336
0.00%
--
+1.46%
$ 573.36K
$ 14.24
19
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00076448
0.00%
+0.00%
-3.42%
$ 552.63K
$ 20.64
20
Anome
Anome
ANOME
$ 0.0171467
-0.20%
+0.01%
+0.85%
$ 514.40K
$ 312.57K
21
K9
K9
K9
$ 0.00028254
+0.07%
-0.06%
-39.13%
$ 317.29K
$ 2.21K
22
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
0.00%
$ 254.02K
$ 18.65
23
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026547
0.00%
--
-0.60%
$ 248.24K
$ 701.75
24
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025257
0.00%
+0.01%
+1.01%
$ 228.18K
$ 208.16
25
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
--
-6.06%
$ 208.07K
$ 13.65
26
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.211028
+0.07%
--
+5.06%
$ 205.03K
$ 2.99
27
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020588
0.00%
--
+1.52%
$ 189.92K
$ 4.24
28
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00028518
0.00%
+0.01%
+1.95%
$ 174.20K
$ 34.85
29
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018574
0.00%
--
+0.56%
$ 172.60K
$ 134.73
30
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018391
0.00%
--
+0.17%
$ 165.75K
$ 317.51
31
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.0002071
+0.05%
--
-0.26%
$ 159.18K
$ 719.37
32
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016934
0.00%
--
+0.67%
$ 157.93K
$ 455.02
33
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017459
0.00%
--
-2.12%
$ 157.83K
$ 1.71K
34
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
--
-1.71%
$ 154.09K
$ 139.61
35
Bozo Benk
Bozo Benk
BOZO
$ 0.00018158
-0.04%
+0.05%
+0.58%
$ 145.07K
$ 83.53
36
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015637
+0.05%
--
+1.25%
$ 143.85K
$ 2.54K
37
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016933
-0.01%
-0.01%
+2.11%
$ 140.12K
$ 214.19
38
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013532
0.00%
+0.01%
-0.96%
$ 135.32K
$ 135.99
39
BendDAO
BendDAO
BEND
$ 3.014E-5
+0.10%
+6.40%
+6.09%
$ 124.15K
--
40
Hacash Diamond
Hacash Diamond
HACD
$ 4.46
0.00%
-0.02%
-23.50%
$ 113.97K
$ 2.97K
41
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00010321
0.00%
--
-3.15%
$ 103.21K
$ 1.39K
42
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00015268
0.00%
--
-9.50%
$ 87.86K
$ 76.34
43
Niftyx Protocol
Niftyx Protocol
SHROOM
$ 0.00193759
0.00%
--
+0.68%
$ 83.46K
$ 7.86
44
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
-0.13%
$ 71.65K
--
45
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.99731E-7
+0.16%
-0.30%
+0.27%
$ 66.80K
--
46
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.00010007
0.00%
--
-15.77%
$ 54.63K
$ 63.58
47
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 4.92E-5
+0.24%
+2.10%
-8.05%
$ 44.91K
--
48
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.213E-5
0.00%
-0.50%
+0.81%
$ 37.52K
--
49
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.312E-5
-0.01%
-1.00%
-7.50%
$ 36.56K
--
50
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 27.13K
--

Tez-tez verilən suallar

NFTFi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
NFTFi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 54 tokenləri və ümumi $279.22M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən NFTFi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən NFTFi tokenləri arasında BEND son 24 saat ərzində 6.40% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər NFTFi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 54 NFTFi tokeni izləyir. Populyar NFTFi tokenlərinə BP, DOG, BLUR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
NFTFi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün NFTFi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $279.22M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFTFi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.