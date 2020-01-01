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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı NFT Strategiyası Volanı tokenləri

NFT Strategiyası Volanı sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
PunkStrategy
PunkStrategy
PNKSTR
$ 0.00646357
+0.09%
-0.01%
-4.00%
$ 5.86M
$ 13.06K
2
ChimpStrategy
ChimpStrategy
CHMPSTR
$ 0.00246388
0.00%
+0.01%
+7.85%
$ 2.06M
$ 240.17
3
VibeStrategy
VibeStrategy
VIBESTR
$ 0.00139881
+0.03%
+0.01%
-6.99%
$ 1.01M
$ 1.32K
4
PudgyStrategy
PudgyStrategy
PUDGYSTR
$ 0.00059336
0.00%
--
+1.46%
$ 573.36K
$ 14.24
5
ApeStrategy
ApeStrategy
APESTR
$ 0.00076448
0.00%
+0.00%
-3.42%
$ 552.63K
$ 20.64
6
CheckStrategy
CheckStrategy
CHKSTR
$ 0.00027796
0.00%
--
0.00%
$ 254.02K
$ 18.65
7
PainStrategy
PainStrategy
PAINSTR
$ 0.00026547
0.00%
--
-0.60%
$ 248.24K
$ 701.75
8
BirbStrategy
BirbStrategy
BIRBSTR
$ 0.00025257
0.00%
+0.01%
+1.01%
$ 228.18K
$ 208.16
9
OtherdeedStrategy
OtherdeedStrategy
DEEDSTR
$ 0.00022618
0.00%
--
-6.06%
$ 208.07K
$ 13.65
10
Punk Auction
Punk Auction
PAST
$ 0.211028
+0.07%
--
+5.06%
$ 205.03K
$ 2.99
11
MeebitStrategy
MeebitStrategy
MEEBSTR
$ 0.00020588
0.00%
--
+1.52%
$ 189.92K
$ 4.24
12
V1 Punk Strategic Reserve
V1 Punk Strategic Reserve
PUNKSR
$ 0.00028518
0.00%
+0.01%
+1.95%
$ 174.20K
$ 34.85
13
ToadzStrategy
ToadzStrategy
TOADSTR
$ 0.00018574
0.00%
--
+0.56%
$ 172.60K
$ 134.73
14
DickStrategy
DickStrategy
DICKSTR
$ 0.00018391
0.00%
--
+0.17%
$ 165.75K
$ 317.51
15
GobStrategy
GobStrategy
GOBSTR
$ 0.0002071
+0.05%
--
-0.26%
$ 159.18K
$ 719.37
16
SquiggleStrategy
SquiggleStrategy
SQUIGSTR
$ 0.00016934
0.00%
--
+0.67%
$ 157.93K
$ 455.02
17
RektStrategy
RektStrategy
REKTSTR
$ 0.00017459
0.00%
--
-2.12%
$ 157.83K
$ 1.71K
18
Nakamigo
Nakamigo
MEEGSTR
$ 0.00017472
0.00%
--
-1.71%
$ 154.09K
$ 139.61
19
GLHFStrategy
GLHFStrategy
GLHFSTR
$ 0.00015637
+0.05%
--
+1.25%
$ 143.85K
$ 2.54K
20
NakamotoStrategy
NakamotoStrategy
NAKASTR
$ 0.00013532
0.00%
+0.01%
-0.96%
$ 135.32K
$ 135.99
21
Strategy Punks
Strategy Punks
$STRPNK
$ 0.00010321
0.00%
--
-3.15%
$ 103.21K
$ 1.39K
22
DeathSTR
DeathSTR
DEATHSTR
$ 0.00015268
0.00%
--
-9.50%
$ 87.86K
$ 76.34
23
Fwogs Strategy
Fwogs Strategy
FWOGSTR
$ 7.795E-5
0.00%
-0.30%
-0.13%
$ 71.65K
--
24
Base Strategy
Base Strategy
BASTR
$ 6.99731E-7
+0.16%
-0.30%
+0.27%
$ 66.80K
--
25
Claynosaurz Strategy
Claynosaurz Strategy
CNZSTRAT
$ 0.00010007
0.00%
--
-15.77%
$ 54.63K
$ 63.58
26
Madlads Strategy
Madlads Strategy
MLSTRAT
$ 4.92E-5
+0.24%
+2.10%
-8.05%
$ 44.91K
--
27
HypurrStrategy
HypurrStrategy
HYPSTR
$ 4.213E-5
0.00%
-0.50%
+0.81%
$ 37.52K
--
28
Awoo
Awoo
AWOO
$ 7.312E-5
-0.01%
-1.00%
-7.50%
$ 36.56K
--
29
Bodoggos Strategy
Bodoggos Strategy
BDGSTRAT
$ 2.843E-5
0.00%
+5.00%
0.00%
$ 27.13K
--
30
Gifts Strategy
Gifts Strategy
GIFTSTR
$ 0.00035828
-0.08%
+0.02%
-1.83%
$ 25.51K
$ 61.93

Tez-tez verilən suallar

NFT Strategiyası Volanı tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
NFT Strategiyası Volanı tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 30 tokenləri və ümumi $13.37M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən NFT Strategiyası Volanı tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən NFT Strategiyası Volanı tokenləri arasında BDGSTRAT son 24 saat ərzində 5.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər NFT Strategiyası Volanı tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 30 NFT Strategiyası Volanı tokeni izləyir. Populyar NFT Strategiyası Volanı tokenlərinə PNKSTR, CHMPSTR, VIBESTR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
NFT Strategiyası Volanı kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün NFT Strategiyası Volanı tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.37M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFT Strategiyası Volanı sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.