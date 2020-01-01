Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı NFT Marketplace tokenləri

NFT Marketplace sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Blur
Blur
BLUR
$ 0.0132
+0.38%
-0.08%
-0.23%
$ 37.27M
$ 4.53M
2
ME
ME
ME
$ 0.0572
-0.30%
-1.87%
-9.62%
$ 30.94M
$ 936.45K
3
Tensor
Tensor
TNSR
$ 0.03132
-0.22%
+0.93%
-1.60%
$ 15.25M
$ 2.01M
4
ThetaDrop
ThetaDrop
TDROP
$ 0.00033696
+0.04%
+0.00%
-6.97%
$ 3.72M
$ 34.83K
5
NFTX
NFTX
NFTX
$ 9.34
0.00%
--
0.00%
$ 3.58M
$ 27.88
6
Altura
Altura
ALU
$ 0.002652
+0.08%
+1.49%
-1.16%
$ 2.62M
$ 17.56M
7
ROACORE
ROACORE
ROA
$ 0.00320131
+0.04%
-0.01%
-3.42%
$ 2.51M
$ 235.19K
8
RARI
RARI
RARI
$ 0.07794
+0.21%
0.00%
-4.22%
$ 1.91M
$ 66.10K
9
Rebel Cars
Rebel Cars
RC
$ 0.00704
0.00%
+0.30%
-0.01%
$ 1.45M
$ 927.49K
10
LooksCoin
LooksCoin
LOOK
$ 0.00733897
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 1.43M
$ 9.55K
11
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01227039
+0.83%
+0.03%
-4.52%
$ 884.39K
$ 1.02K
12
sudoswap
sudoswap
SUDO
$ 0.02986387
+0.06%
+0.05%
+3.72%
$ 758.53K
$ 253.82
13
X2Y2
X2Y2
X2Y2
$ 0.0007674
0.00%
--
+0.01%
$ 644.74K
$ 1.95
14
Artrade
Artrade
ATR
$ 0.0005113
-0.27%
-3.31%
+3.97%
$ 643.66K
$ 46.79M
15
BORT
BORT
BORT
$ 0.00038864
-0.96%
+0.19%
-7.81%
$ 378.03K
$ 52.70K
16
Basilisk
Basilisk
BSX
$ 1.066E-5
0.00%
0.00%
0.00%
$ 251.24K
--
17
Nafter
Nafter
NAFT
$ 0.00027333
-0.05%
-0.01%
-6.72%
$ 202.37K
$ 864.06
18
LooksRare
LooksRare
LOOKS
$ 0.00016864
-4.59%
+0.50%
-1.58%
$ 167.45K
$ 67.75
19
Gameswap
Gameswap
GSWAP
$ 0.01438337
+0.08%
--
-0.51%
$ 158.69K
$ 504.67
20
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036255
+0.04%
+0.01%
-1.84%
$ 147.73K
$ 3.32
21
HoodMarket
HoodMarket
HM
$ 9.36E-5
+0.09%
+3.70%
+53.77%
$ 93.60K
--
22
BabyUnicorn
BabyUnicorn
BABYU
$ 7.98E-5
+0.24%
-10.90%
-32.29%
$ 79.79K
--
23
Virtua
Virtua
TVK
$ 0.00040253
0.00%
--
0.00%
$ 32.98K
$ 313.54
24
UpOnly
UpOnly
UPO
$ 0.00017311
0.00%
--
0.00%
$ 27.70K
$ 2.69
25
fxhash
fxhash
FXH
$ 3.684E-5
0.00%
+1.00%
-13.09%
$ 19.03K
--
26
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
27
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00014142
0.00%
--
-23.96%
$ 13.25K
$ 42.43
28
Collect on Fanable
Collect on Fanable
COLLECT
$ 0.04872
0.00%
-16.54%
-20.43%
--
$ 1.97M
29
Divo
Divo
DVO
$ 0.0048098
+0.06%
+1.38%
+1.80%
--
$ 7.74M
30
Nodewaves
Nodewaves
NWS
$ 0.00001058
0.00%
-3.39%
+27.76%
--
$ 3.69M

Tez-tez verilən suallar

NFT Marketplace tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
NFT Marketplace tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 30 tokenləri və ümumi $105.21M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən NFT Marketplace tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən NFT Marketplace tokenləri arasında HM son 24 saat ərzində 3.70% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər NFT Marketplace tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 30 NFT Marketplace tokeni izləyir. Populyar NFT Marketplace tokenlərinə BLUR, ME, TNSR daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
NFT Marketplace kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün NFT Marketplace tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $105.21M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFT Marketplace sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.