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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı NFT Başlatma Paneli tokenləri

NFT Başlatma Paneli sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Nomu
Nomu
NOMU
$ 0.00214755
-0.02%
+0.01%
-3.69%
$ 2.15M
$ 305.97
2
GOTM
GOTM
GOTM
$ 0.00103349
-0.07%
+0.00%
-0.60%
$ 794.13K
$ 123.14
3
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00036255
+0.04%
+0.01%
-1.84%
$ 147.73K
$ 3.32
4
Spores Network
Spores Network
SPO
$ 9.597E-5
+0.01%
-0.50%
-1.72%
$ 101.57K
--
5
Dagora
Dagora
DADA
$ 0.00014142
0.00%
--
-23.96%
$ 13.25K
$ 42.43

Tez-tez verilən suallar

NFT Başlatma Paneli tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
NFT Başlatma Paneli tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 5 tokenləri və ümumi $3.20M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən NFT Başlatma Paneli tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən NFT Başlatma Paneli tokenləri arasında NOMU son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər NFT Başlatma Paneli tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 5 NFT Başlatma Paneli tokeni izləyir. Populyar NFT Başlatma Paneli tokenlərinə NOMU, GOTM, BRUSH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
NFT Başlatma Paneli kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün NFT Başlatma Paneli tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.20M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin NFT Başlatma Paneli sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.