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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Neverland Ecosystem tokenləri

Neverland Ecosystem sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993423
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 2.01M
$ 734.70K
2
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.024
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 690.30K
$ 138.36
3
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 680.73K
$ 735.87K
4
Wrapped Neverland WMON
Wrapped Neverland WMON
WNWMON
$ 0.01947412
0.00%
--
0.00%
$ 98.25K
$ 4.69K

Tez-tez verilən suallar

Neverland Ecosystem tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Neverland Ecosystem tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 4 tokenləri və ümumi $3.48M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Neverland Ecosystem tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Neverland Ecosystem tokenləri arasında WNUSDC son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Neverland Ecosystem tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 4 Neverland Ecosystem tokeni izləyir. Populyar Neverland Ecosystem tokenlərinə WNUSDT0, WNUSDC, WNAUSD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Neverland Ecosystem kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Neverland Ecosystem tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.48M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Neverland Ecosystem sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.