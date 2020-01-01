Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Yuva Ekosistemi tokenləri

Yuva Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
Nest BlackOpal LiquidStone II Vault
NOPAL
$ 1.088
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 70.00M
--
2
Nest Alpha Vault
Nest Alpha Vault
NALPHA
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.43M
--
3
Nest WisdomTree Vault
Nest WisdomTree Vault
NWISDOM
$ 0.984859
0.00%
-0.00%
+0.70%
$ 2.91M
--
4
Nest Treasury Vault
Nest Treasury Vault
NTBILL
$ 1.054
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.43M
--
5
Nest Basis Vault
Nest Basis Vault
NBASIS
$ 1.068
0.00%
0.00%
0.00%
$ 182.99K
--
6
Nest Apollo ACRDX Vault
Nest Apollo ACRDX Vault
NACRDX
$ 1.001
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 100.28K
--
7
Nest Credit Vault
Nest Credit Vault
NCREDIT
$ 1.05
0.00%
0.00%
+0.29%
$ 41.06K
--
8
Nest Elixir Vault
Nest Elixir Vault
NELIXIR
$ 1.047
0.00%
0.00%
0.00%
$ 33.92K
--
9
Nest Institutional Vault
Nest Institutional Vault
NINSTO
$ 1.019
0.00%
0.00%
0.00%
$ 12.08K
--

Tez-tez verilən suallar

Yuva Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Yuva Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 9 tokenləri və ümumi $89.13M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Yuva Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Yuva Ekosistemi tokenləri arasında NOPAL son 24 saat ərzində 0.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Yuva Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 9 Yuva Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Yuva Ekosistemi tokenlərinə NOPAL, NALPHA, NWISDOM daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Yuva Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Yuva Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $89.13M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Yuva Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.