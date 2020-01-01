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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Neon Ekosistemi tokenləri

Neon Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
2
Solana
Solana
SOL
$ 77.52
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,514.33
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
4
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 100.15
-0.07%
+0.01%
+1.51%
$ 772.56M
$ 8.71M
5
Pyth Network
Pyth Network
PYTH
$ 0.03832
-0.05%
+0.39%
-4.35%
$ 301.38M
$ 4.61M
6
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002317
0.00%
-0.30%
-0.47%
$ 203.18M
$ 65.76B
7
Neon EVM
Neon EVM
NEON
$ 0.01207
-0.41%
-1.55%
-12.87%
$ 2.89M
$ 4.64M
8
Wrapped Neon
Wrapped Neon
WNEON
$ 0.01563166
0.00%
--
0.00%
$ 21.05K
$ 3.41

Tez-tez verilən suallar

Neon Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Neon Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $128.59B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Neon Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Neon Ekosistemi tokenləri arasında SOL son 24 saat ərzində 1.63% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Neon Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Neon Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Neon Ekosistemi tokenlərinə USDC, SOL, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Neon Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Neon Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $128.59B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Neon Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.