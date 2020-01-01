Kriptovalyuta neobankları mərkəzləşdirilməmiş aktivləri ənənəvi bank xidmətləri ilə birləşdirən yalnız rəqəmsal olan maliyyə platformalarıdır. Onlar adətən kriptovalyuta ilə əlaqəli debet kartları, fiatdan kriptovalyutaya ödəniş şlüzləri və fiziki filial şəbəkələri olmayan yüksək gəlirli hesablar təklif edirlər. Bu sektordakı tokenlər premium bankçılıq xüsusiyyətlərini açmaq, tranzaksiya komissiyalarını azaltmaq və platforma istifadəçilərini mükafatlandırmaq üçün istifadə olunur.
Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Neobank sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.