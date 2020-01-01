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Bazar kapitallaşmasına görə ən yaxşı Neobank tokenləri

Kriptovalyuta neobankları mərkəzləşdirilməmiş aktivləri ənənəvi bank xidmətləri ilə birləşdirən yalnız rəqəmsal olan maliyyə platformalarıdır. Onlar adətən kriptovalyuta ilə əlaqəli debet kartları, fiatdan kriptovalyutaya ödəniş şlüzləri və fiziki filial şəbəkələri olmayan yüksək gəlirli hesablar təklif edirlər. Bu sektordakı tokenlər premium bankçılıq xüsusiyyətlərini açmaq, tranzaksiya komissiyalarını azaltmaq və platforma istifadəçilərini mükafatlandırmaq üçün istifadə olunur.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Mantle
Mantle
MNT
$ 0.4382
-0.07%
-0.41%
-4.91%
$ 1.45B
$ 228.65K
2
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0.4867
-0.06%
-0.10%
+25.98%
$ 428.80M
$ 4.69M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001432
-1.10%
+2.27%
-5.70%
$ 138.35M
$ 60.18M
4
Plasma
Plasma
XPL
$ 0.07668
-0.03%
+0.18%
+2.52%
$ 137.43M
$ 9.10M
5
ClawBank
ClawBank
$CLAWBANK
$ 1.122E-5
+0.18%
+27.10%
+37.84%
$ 1.12M
--
6
VPay
VPay
VPAY
$ 0.00038547
-0.04%
-0.04%
-12.00%
$ 385.41K
$ 2.70K
7
THORWallet
THORWallet
TITN
$ 0.00682136
0.00%
-0.01%
-6.17%
$ 289.91K
$ 38.63K
8
E Money Network
E Money Network
EMYC
$ 0.00099924
+1.22%
+0.08%
+17.94%
$ 254.28K
$ 2.52K
9
Blindfold Finance
Blindfold Finance
BLIND
$ 1.593E-5
+0.19%
+2.10%
+3.24%
$ 15.92K
--
10
Unitas
Unitas
UP
$ 0.37368
+2.64%
+11.07%
-4.06%
--
$ 206.19K
11
TRIA
TRIA
TRIA
$ 0.00817
+1.63%
-3.91%
-5.26%
--
$ 24.22M
12
Avici
Avici
AVICI
$ 0.4535
+1.16%
+4.55%
-2.35%
--
$ 120.09K

Tez-tez verilən suallar

Rəqəmsal maliyyə sektorunda Neobank kriptovalyutaları nədir?
Neobank kriptovalyutaları blokçeyn şəbəkələrini ənənəvi bank xidmətləri ilə inteqrasiya edən, kriptovalyuta ilə əlaqəli debet kartları və fiat-kriptovalyuta ödəniş şlüzləri kimi xüsusiyyətlər təklif edən yalnız rəqəmsal formalı maliyyə platformalarını təmsil edir.
Neobank tokenləri platforma istifadəçilərinə necə faydalılıq təmin edir?
Neobank tokenləri premium rəqəmsal bankçılıq xüsusiyyətlərini açmaqla, sərhədlərarası tranzaksiya komissiyalarını azaltmaqla və müəyyən Neobank ekosistemində əmanət hesablarında daha yüksək gəlirlilik dərəcələri təklif etməklə faydalılıq təmin edir.
Kriptovalyuta Neobank-ları ənənəvi kommersiya bankları kimi tənzimlənir?
Tənzimləmə uyğunluğu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Bəzi kriptovalyuta Neobank-ları müəyyən yurisdiksiyalarda rəsmi bank lisenziyaları ilə fəaliyyət göstərir, digər kriptovalyuta Neobank-ları isə fiat valyuta tranzaksiyalarını emal etmək üçün üçüncü tərəf bank tərəfdaşlarına etibar edirlər.
Blokçeyn əsaslı Neobank-dan istifadənin əsas üstünlüyü nədir?
Blokçeyn əsaslı Neobank-ın əsas üstünlüyü ənənəvi bank hesabına manual şəkildə vəsait çıxarmağa ehtiyac olmadan debet kartlarından istifadə edərək real dünyada kriptovalyuta aktivlərini problemsiz şəkildə xərcləmək imkanıdır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Neobank sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.