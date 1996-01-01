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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Protokol Ekosisteminə Yaxın tokenləri

Protokol Ekosisteminə Yaxın sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,496.63
0.00%
+0.43%
+1.11%
$ 1.29T
$ 4.77K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,923.28
+0.04%
+1.32%
+1.59%
$ 232.15B
$ 77.03K
3
Tether
Tether
USDT
$ 0.999257
0.00%
0.00%
+0.03%
$ 182.95B
$ 28.57B
4
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.02%
$ 74.86B
$ 54.31M
5
XRP
XRP
XRP
$ 1.0063
+0.17%
+0.79%
-0.15%
$ 62.47B
$ 10.23M
6
Solana
Solana
SOL
$ 77.52
-0.03%
+1.63%
+1.63%
$ 44.94B
$ 408.08K
7
Zcash
Zcash
ZEC
$ 507.85
-0.12%
+0.37%
+2.99%
$ 8.47B
$ 2.64K
8
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,514.33
+0.02%
+0.52%
+1.16%
$ 7.52B
$ 1.34
9
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.746
-0.27%
+3.24%
+10.51%
$ 6.40B
$ 54.26K
10
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.386
+1.49%
+3.90%
-2.29%
$ 2.12B
$ 96.98K
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6253
-0.03%
+0.24%
-2.18%
$ 2.10B
$ 314.08K
12
AaveToken
AaveToken
AAVE
$ 89.36
+0.26%
+0.07%
+1.11%
$ 1.37B
$ 2.17K
13
Compound
Compound
COMP
$ 17.57
-0.51%
+0.86%
+8.97%
$ 176.10M
$ 4.28K
14
Graph Token
Graph Token
GRT
$ 0.01321
0.00%
-0.38%
-3.08%
$ 143.24M
$ 4.85M
15
BAT
BAT
BAT
$ 0.05906
+0.22%
-0.62%
+0.54%
$ 88.50M
$ 922.68K
16
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 1,992.9
+0.20%
+3.59%
+3.09%
$ 71.45M
$ 30.27
17
SNX
SNX
SNX
$ 0.1912
-0.16%
-1.24%
-3.34%
$ 65.73M
$ 292.16K
18
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1616
-0.19%
+0.87%
+0.87%
$ 46.32M
$ 349.13K
19
Gemini Dollar
Gemini Dollar
GUSD
$ 0.99876
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 39.64M
$ 283.04K
20
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003617
+0.56%
-1.69%
-6.69%
$ 31.36M
$ 211.48M
21
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1.62
0.00%
-0.00%
-3.57%
$ 31.08M
$ 4.41M
22
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.279
-0.36%
+0.94%
-5.84%
$ 24.61M
$ 236.79K
23
DODO
DODO
DODO
$ 0.02
-5.15%
-7.55%
-10.60%
$ 20.08M
$ 5.10M
24
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.01046
-0.29%
+1.36%
-1.60%
$ 19.76M
$ 5.30M
25
Huobi
Huobi
HT
$ 0.101603
0.00%
+0.00%
+3.79%
$ 11.11M
$ 20.72
26
$ 0.01488
+0.54%
+1.57%
-0.73%
$ 10.62M
$ 3.66M
27
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004233
+0.50%
-1.10%
-3.21%
$ 9.90M
$ 25.46M
28
Near Intents Bridged WBTC
Near Intents Bridged WBTC
NBTC
$ 64,427
-0.02%
+0.00%
+0.63%
$ 8.25M
$ 7.32M
29
balancer
balancer
BAL
$ 0.106
-0.01%
+0.68%
+2.77%
$ 7.42M
$ 512.20K
30
Gitcoin
Gitcoin
GTC
$ 0.08005
+0.24%
-2.22%
-2.94%
$ 6.99M
$ 720.26K
31
Alchemix
Alchemix
ALCX
$ 2.02
0.00%
+0.06%
+2.54%
$ 5.09M
$ 210.56K
32
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033374
+0.01%
0.00%
-5.47%
$ 4.48M
$ 43.39K
33
RHEA
RHEA
RHEA
$ 0.011267
-0.17%
-0.32%
+1.62%
$ 4.40M
$ 5.03M
34
Ampleforth
Ampleforth
AMPL
$ 1.32
0.00%
+0.00%
-16.46%
$ 4.00M
$ 4.13K
35
Ref Finance
Ref Finance
REF
$ 0.03653236
0.00%
+0.01%
-3.72%
$ 3.51M
$ 7.62
36
Ren
Ren
REN
$ 0.00330632
+4.61%
+0.01%
-3.46%
$ 3.31M
$ 228.98K
37
NEAR Intents Bridged USDT
NEAR Intents Bridged USDT
USDT
$ 0.999306
0.00%
0.00%
-0.27%
$ 2.62M
$ 15.28M
38
Cream
Cream
CREAM
$ 0.424399
0.00%
--
+0.83%
$ 1.24M
$ 63.47
39
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0.04935018
0.00%
-0.01%
-8.81%
$ 1.01M
$ 260.81
40
UWON
UWON
UWON
$ 0.060289
-0.60%
0.00%
+0.95%
$ 602.89K
$ 29.15
41
NPRO
NPRO
NPRO
$ 0.211575
-0.01%
+0.02%
-3.06%
$ 381.96K
$ 2.21K
42
Forgive Me Father
Forgive Me Father
$PURGE
$ 0.000468
0.00%
+0.01%
-3.97%
$ 374.39K
$ 38.80
43
Black Dragon
Black Dragon
BLACKDRAGON
$ 4.491E-9
0.00%
-2.40%
+6.60%
$ 348.45K
--
44
Intellex
Intellex
ITLX
$ 0.00028386
0.00%
0.00%
-4.76%
$ 283.86K
$ 20.04
45
Shitzu
Shitzu
SHITZU
$ 0.00084684
0.00%
+0.02%
+2.92%
$ 259.35K
$ 139.20
46
HAPI
HAPI
HAPI
$ 0.211355
+0.08%
-0.01%
-3.38%
$ 173.62K
$ 91.01
47
Omnity Convertible Token
Omnity Convertible Token
OCT
$ 0.0016424
0.00%
--
+2.48%
$ 164.24K
$ 44.10
48
TruFin Staked NEAR
TruFin Staked NEAR
TRUNEAR
$ 1.84
0.00%
+0.01%
-3.66%
$ 101.72K
$ 272.53
49
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1.554E-5
0.00%
-1.00%
-2.81%
$ 64.12K
--
50
NEKO
NEKO
NEKO
$ 3.55E-6
0.00%
+0.20%
-0.84%
$ 35.52K
--

Tez-tez verilən suallar

Protokol Ekosisteminə Yaxın tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Protokol Ekosisteminə Yaxın tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 53 tokenləri və ümumi $1918.93B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Protokol Ekosisteminə Yaxın tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Protokol Ekosisteminə Yaxın tokenləri arasında UNI son 24 saat ərzində 3.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Protokol Ekosisteminə Yaxın tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 53 Protokol Ekosisteminə Yaxın tokeni izləyir. Populyar Protokol Ekosisteminə Yaxın tokenlərinə BTC, ETH, USDT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Protokol Ekosisteminə Yaxın kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Protokol Ekosisteminə Yaxın tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1918.93B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Protokol Ekosisteminə Yaxın sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.