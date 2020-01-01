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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ad Xidməti tokenləri

Ad Xidməti sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Beldex
Beldex
BDX
$ 0.08357
+0.57%
+1.17%
-8.28%
$ 644.91M
$ 12.21M
2
ENS
ENS
ENS
$ 3.855
-0.39%
-0.70%
-5.28%
$ 155.13M
$ 14.40K
3
Bonfida
Bonfida
FIDA
$ 0.01704
-0.18%
-0.35%
-2.68%
$ 16.89M
$ 4.69M
4
SuiNS
SuiNS
NS
$ 0.01063
0.00%
+0.66%
-3.88%
$ 3.19M
$ 5.10M
5
Handshake
Handshake
HNS
$ 0.002201
0.00%
+10.55%
+10.71%
$ 1.49M
$ 37.38K
6
Solana Name Service
Solana Name Service
SNS
$ 0.00056423
-0.16%
-0.00%
+23.43%
$ 1.41M
$ 388.33
7
Cronos ID
Cronos ID
CROID
$ 0.00327468
+0.28%
-0.00%
-2.93%
$ 560.99K
$ 1.38K
8
OneID
OneID
ONEID
$ 0.00047337
0.00%
--
0.00%
$ 236.69K
$ 2.65
9
AllDomains Name Service
AllDomains Name Service
ADNS
$ 2.113E-5
0.00%
+1.70%
+0.38%
$ 105.66K
--
10
Sonic Name Service
Sonic Name Service
SNS
$ 0.00060303
+0.14%
0.00%
-6.77%
$ 31.03K
$ 8.45

Tez-tez verilən suallar

Ad Xidməti tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ad Xidməti tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $823.94M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ad Xidməti tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ad Xidməti tokenləri arasında HNS son 24 saat ərzində 10.55% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ad Xidməti tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Ad Xidməti tokeni izləyir. Populyar Ad Xidməti tokenlərinə BDX, ENS, FIDA daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ad Xidməti kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ad Xidməti tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $823.94M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ad Xidməti sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.