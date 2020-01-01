Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Musiqi tokenləri

Musiqi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
RaveDAO
RaveDAO
RAVE
$ 0.2938
0.00%
-2.97%
-5.26%
$ 74.18M
$ 1.13K
2
Audiera
Audiera
BEAT
$ 0.19813
+0.36%
-18.29%
-77.33%
$ 31.87M
$ 8.37M
3
Audius
Audius
AUDIO
$ 0.01170585
+0.21%
-0.00%
-3.32%
$ 16.92M
$ 2.11M
4
BeatSwap
BeatSwap
BTX
$ 0.034889
-0.39%
-0.74%
-8.98%
$ 7.86M
$ 11.15M
5
LimeWire
LimeWire
LMWR
$ 0.012604
+0.47%
-1.89%
-3.22%
$ 5.77M
$ 4.16M
6
AMPLIFYWORLD
AMPLIFYWORLD
AMPS
$ 7.857E-5
0.00%
-21.00%
-2.84%
$ 942.82K
--
7
Gala Music
Gala Music
MUSIC
$ 0.00354701
0.00%
--
0.00%
$ 572.04K
$ 18.12
8
HAiO
HAiO
HAIO
$ 0.00088151
0.00%
--
0.00%
$ 412.53K
$ 4.39
9
Neurobro
Neurobro
BRO
$ 0.00033788
-0.26%
-0.01%
-7.03%
$ 335.52K
$ 21.27
10
Fireverse
Fireverse
FIR
$ 0.00044935
+0.52%
0.00%
-2.09%
$ 159.67K
$ 9.11K
11
Johnny Suede
Johnny Suede
SUEDE
$ 0.00022349
-0.07%
+0.01%
-11.86%
$ 103.96K
$ 1.49K
12
UREEQA
UREEQA
URQA
$ 0.00082789
0.00%
--
+0.27%
$ 60.49K
$ 1.24
13
Rocki
Rocki
ROCKI
$ 0.00047869
+0.07%
--
-14.07%
$ 47.87K
$ 49.18
14
BitSong
BitSong
BTSG
$ 0.0003905
+0.10%
0.00%
-3.60%
$ 47.54K
$ 19.55
15
Azzle
Azzle
AZL
$ 4.59382E-7
+0.14%
+1.30%
-0.40%
$ 45.94K
--
16
Nyxia AI
Nyxia AI
NYXC
$ 0.00420254
-0.06%
-0.01%
-5.33%
$ 42.03K
$ 882.80
17
Opulous
Opulous
OPUL
$ 3.142E-5
-0.03%
-54.50%
-77.24%
$ 15.71K
--
18
Record Nexus
Record Nexus
RECORD
$ 1.452E-5
0.00%
+2.60%
-30.26%
$ 14.52K
--
19
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.10863
0.00%
+4.47%
+10.81%
--
$ 42.92K

Tez-tez verilən suallar

Musiqi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Musiqi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $139.40M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Musiqi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Musiqi tokenləri arasında METAL son 24 saat ərzində 4.47% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Musiqi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Musiqi tokeni izləyir. Populyar Musiqi tokenlərinə RAVE, BEAT, AUDIO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Musiqi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Musiqi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $139.40M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Musiqi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.