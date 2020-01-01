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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Murad Seçimləri tokenləri

Murad Seçimləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
SPX6900
SPX6900
SPX
$ 0.3215
+0.03%
+1.32%
+1.61%
$ 300.25M
$ 207.96K
2
POPCAT
POPCAT
POPCAT
$ 0.04113
-0.02%
-0.39%
-2.03%
$ 40.29M
$ 1.41M
3
MOG Coin
MOG Coin
MOG
$ 0.00000009415
+0.48%
-0.42%
-5.60%
$ 36.78M
$ 633.09B
4
GIGACHAD
GIGACHAD
GIGA
$ 0.001846
+0.49%
+1.60%
-0.81%
$ 17.13M
$ 33.75M
5
Apu Apustaja
Apu Apustaja
APU
$ 0.00001738
+0.06%
-6.31%
-9.48%
$ 5.87M
$ 13.89M
6
American Coin
American Coin
USA
$ 1.41371E-7
+0.25%
+0.80%
-0.96%
$ 1.64M
--
7
RETARDIO
RETARDIO
RETARDIO
$ 0.0014022
-0.09%
+0.02%
-9.36%
$ 1.40M
$ 23.19K
8
LOCK IN
LOCK IN
LOCKIN
$ 0.0011556
-0.30%
+0.03%
+26.61%
$ 1.15M
$ 210.40K
9
mini
mini
MINI
$ 0.00084342
-0.07%
+0.01%
-0.67%
$ 738.50K
$ 126.38K
10
Skibidi Toilet
Skibidi Toilet
SKBDI
$ 0.00473275
-0.02%
+0.01%
-3.39%
$ 354.43K
$ 436.51

Tez-tez verilən suallar

Murad Seçimləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Murad Seçimləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 10 tokenləri və ümumi $405.60M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Murad Seçimləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Murad Seçimləri tokenləri arasında GIGA son 24 saat ərzində 1.60% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Murad Seçimləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 10 Murad Seçimləri tokeni izləyir. Populyar Murad Seçimləri tokenlərinə SPX, POPCAT, MOG daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Murad Seçimləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Murad Seçimləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $405.60M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Murad Seçimləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.