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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MultiversX Ekosistemi tokenləri

MultiversX Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 58.91
-0.22%
-1.21%
+1.43%
$ 14.89B
$ 14.23K
2
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.767
+0.07%
+0.40%
+5.25%
$ 83.34M
$ 20.91K
3
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0.2913
-0.51%
+1.11%
-2.48%
$ 20.43M
$ 202.88K
4
Harmony
Harmony
ONE
$ 0.0007118
-0.25%
+1.01%
-9.11%
$ 10.67M
$ 133.11M
5
SuperRare
SuperRare
RARE
$ 0.01197
-0.42%
-0.42%
-0.99%
$ 9.88M
$ 4.98M
6
Wrapped EGLD
Wrapped EGLD
WEGLD
$ 2.76
0.00%
-0.00%
+4.55%
$ 5.95M
$ 3.29K
7
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.0051559
-0.01%
-0.09%
+14.95%
$ 3.17M
$ 2.08K
8
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0017141
+0.33%
+1.33%
+1.34%
$ 1.95M
$ 17.35M
9
Hatom
Hatom
HTM
$ 0.01603785
0.00%
0.00%
+4.37%
$ 1.30M
$ 1.51K
10
xExchange
xExchange
MEX
$ 2.57764E-7
0.00%
+1.10%
+6.07%
$ 1.05M
--
11
XOXNO Staked EGLD
XOXNO Staked EGLD
XEGLD
$ 3.09
0.00%
+0.00%
+5.10%
$ 986.22K
$ 1.75K
12
XOXNO
XOXNO
XOXNO
$ 0.01227039
+0.83%
+0.03%
-4.52%
$ 884.39K
$ 1.02K
13
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00017953
+0.45%
-0.06%
+23.25%
$ 170.17K
$ 1.49K
14
Itheum
Itheum
ITHEUM
$ 0.00016933
-0.01%
-0.01%
+2.11%
$ 140.12K
$ 214.19
15
holoride
holoride
RIDE
$ 0.00013395
-0.01%
-0.00%
+4.22%
$ 117.86K
$ 0.07
16
AshSwap
AshSwap
ASH
$ 0.00024296
+0.04%
-0.00%
+3.41%
$ 107.60K
$ 96.58
17
Pepe on Doge
Pepe on Doge
PODGE
$ 6.493E-5
0.00%
+0.90%
0.00%
$ 64.92K
--
18
DoctorX
DoctorX
DRX
$ 1.58377E-7
0.00%
+0.80%
+0.66%
$ 32.17K
--
19
KWAK
KWAK
KWAK
$ 3.102E-5
-0.03%
-0.10%
+4.27%
$ 31.02K
--
20
Proteo DeFi
Proteo DeFi
PROTEO
$ 0.00229646
-0.02%
0.00%
+2.80%
$ 23.24K
$ 6.22
21
PADAWAN
PADAWAN
PADAWAN
$ 0.00165915
-0.02%
-0.00%
+4.00%
$ 16.56K
$ 22.21
22
HodlerRewards
HodlerRewards
REWARD
$ 7.471E-5
0.00%
+0.50%
0.00%
$ 11.11K
--
23
BOBER
BOBER
BOBER
$ 0.0000499
0.00%
-1.19%
+2.46%
--
$ 165.01M

Tez-tez verilən suallar

MultiversX Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MultiversX Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 23 tokenləri və ümumi $15.03B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MultiversX Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MultiversX Ekosistemi tokenləri arasında FOXSY son 24 saat ərzində 1.33% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MultiversX Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 23 MultiversX Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar MultiversX Ekosistemi tokenlərinə HYPE, EGLD, CYBER daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MultiversX Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MultiversX Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $15.03B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MultiversX Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.