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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokenləri

Çarpan Denominasiyalı Tokenlər sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
1000PEPPER
1000PEPPER
1000PEPPER
$ 4.37369E-7
-0.09%
+0.90%
+1.14%
$ 3.83M
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Tez-tez verilən suallar

Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 1 tokenləri və ümumi $3.83M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokenləri arasında 1000PEPPER son 24 saat ərzində 0.90% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 1 Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokeni izləyir. Populyar Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokenlərinə 1000PEPPER daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Çarpan Denominasiyalı Tokenlər kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Çarpan Denominasiyalı Tokenlər tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $3.83M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Çarpan Denominasiyalı Tokenlər sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.