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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Qazanmaq üçün hərəkət edin tokenləri

Qazanmaq üçün hərəkət edin sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00593599
+0.38%
-0.00%
-8.64%
$ 18.47M
$ 1.84M
2
SuperWalk GRND
SuperWalk GRND
GRND
$ 0.00874987
-0.13%
+0.02%
+1.51%
$ 7.10M
$ 55.82K
3
SWEAT
SWEAT
SWEAT
$ 0.00033373
-0.01%
+0.00%
-5.48%
$ 4.48M
$ 43.53K
4
MediTechX
MediTechX
MTX
$ 0.051516
0.00%
--
0.00%
$ 1.39M
$ 106.29K
5
Moonwalk Fitness
Moonwalk Fitness
MF
$ 0.00703696
-0.50%
+0.03%
-1.10%
$ 1.33M
$ 39.73K
6
STEPN Green Satoshi Token on Solana
STEPN Green Satoshi Token on Solana
GST-SOL
$ 0.00091922
-0.11%
+0.00%
-6.57%
$ 1.05M
$ 20.33K
7
Galvan
Galvan
IZE
$ 7.295E-5
0.00%
+22.00%
0.00%
$ 902.74K
--
8
STEPN Green Satoshi Token on BSC
STEPN Green Satoshi Token on BSC
GST-BSC
$ 0.00113095
-0.02%
-0.02%
+0.88%
$ 240.27K
$ 345.32
9
dotmoovs
dotmoovs
MOOV
$ 0.00023402
+0.47%
+0.01%
+0.32%
$ 232.93K
$ 60.68
10
Walken
Walken
WLKN
$ 0.00014134
+0.17%
+0.04%
+3.67%
$ 231.45K
$ 584.95
11
Emorya Finance
Emorya Finance
EMR
$ 0.00017873
0.00%
-0.07%
+21.48%
$ 169.42K
$ 1.49K
12
Genopets
Genopets
GENE
$ 0.00134282
-0.08%
-0.00%
+13.79%
$ 129.58K
$ 10.36
13
Athledium
Athledium
AEM
$ 0.03518353
-0.05%
+0.78%
+128.39%
$ 105.59K
$ 1.64M
14
Runwago
Runwago
RUNWAGO
$ 0.00187281
-6.39%
-0.06%
-9.77%
$ 96.15K
$ 451.06
15
MixMarvel
MixMarvel
MIX
$ 1.56E-6
0.00%
+6.40%
+6.85%
$ 15.56K
--
16
PUMLx
PUMLx
PUMLX
$ 3.842E-5
0.00%
+0.20%
-0.16%
$ 12.30K
--
17
SolNav AI
SolNav AI
SOLNAV
$ 9.707E-5
+0.08%
+1.70%
+2.09%
$ 9.70K
--
18
Force
Force
FRC
$ 0.0002154
0.00%
-0.09%
-0.74%
--
$ 18.85M
19
FIT
FIT
FIT
$ 0.00004817
-0.10%
-0.02%
-0.21%
--
$ 130.14M

Tez-tez verilən suallar

Qazanmaq üçün hərəkət edin tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Qazanmaq üçün hərəkət edin tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 19 tokenləri və ümumi $35.97M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Qazanmaq üçün hərəkət edin tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Qazanmaq üçün hərəkət edin tokenləri arasında IZE son 24 saat ərzində 22.00% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Qazanmaq üçün hərəkət edin tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 19 Qazanmaq üçün hərəkət edin tokeni izləyir. Populyar Qazanmaq üçün hərəkət edin tokenlərinə GMT, GRND, SWEAT daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Qazanmaq üçün hərəkət edin kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Qazanmaq üçün hərəkət edin tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $35.97M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Qazanmaq üçün hərəkət edin sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.