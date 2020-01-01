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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Ay çayı ekosistemi tokenləri

Ay çayı ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,512.9
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.747
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2787
+0.21%
+1.08%
-5.82%
$ 24.71M
$ 241.58K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
5
Moonriver
Moonriver
MOVR
$ 0.7468
+0.90%
-1.89%
-11.99%
$ 9.13M
$ 112.18K
6
Impossible Finance Launchpad
Impossible Finance Launchpad
IDIA
$ 0.00402266
0.00%
0.00%
-5.06%
$ 3.86M
$ 85.54
7
Rome
Rome
ROME
$ 5.43
0.00%
--
0.00%
$ 794.40K
$ 0.13
8
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.0077
-0.01%
-0.04%
-1.00%
$ 124.24K
$ 64.04

Tez-tez verilən suallar

Ay çayı ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Ay çayı ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 8 tokenləri və ümumi $13.98B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Ay çayı ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Ay çayı ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Ay çayı ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 8 Ay çayı ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Ay çayı ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, FRAX daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Ay çayı ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Ay çayı ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $13.98B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Ay çayı ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.