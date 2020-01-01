Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Monad Ekosistemi tokenləri

Monad Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,388.3
+0.26%
+0.01%
+1.99%
$ 8.89B
$ 1.72M
3
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,512.9
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
4
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.747
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
5
Coinbase Wrapped BTC
Coinbase Wrapped BTC
CBBTC
$ 64,445
+0.16%
+0.00%
+1.48%
$ 6.30B
$ 235.42M
6
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
7
USD1
USD1
USD1
$ 1.00001
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 4.39B
$ 1.66M
8
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.9998
+0.04%
0.00%
+0.10%
$ 4.06B
$ 122.95M
9
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
10
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
11
syrupUSDC
syrupUSDC
SYRUPUSDC
$ 1.18
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.05B
$ 1.30M
12
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
JTRSY
$ 1.11
0.00%
0.00%
0.00%
$ 872.66M
--
13
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
JAAA
$ 1.046
0.00%
0.00%
+0.10%
$ 699.09M
--
14
GHO
GHO
GHO
$ 0.998364
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.86M
$ 4.57M
15
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
16
Monad
Monad
MON
$ 0.0219
+0.46%
+4.33%
+1.11%
$ 259.56M
$ 5.24M
17
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.301
+0.62%
-3.64%
-3.85%
$ 221.96M
$ 292.97K
18
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999449
+0.02%
0.00%
+0.03%
$ 210.47M
$ 2.90M
19
ApeCoin
ApeCoin
APE
$ 0.1211
+0.41%
-2.81%
-2.81%
$ 121.10M
$ 746.17K
20
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,351.17
+0.09%
-0.00%
-0.50%
$ 118.97M
$ 14.37M
21
Saturn Dollar
Saturn Dollar
USDAT
$ 0.99917
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 93.76M
$ 2.26M
22
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,947
0.00%
0.00%
+0.62%
$ 62.96M
$ 234.16
23
Staked Yuzu USD
Staked Yuzu USD
SYZUSD
$ 1.046
0.00%
0.00%
0.00%
$ 60.89M
$ 1.17K
24
NEXPACE
NEXPACE
NXPC
$ 0.2039
+0.34%
-2.43%
+11.01%
$ 58.34M
$ 270.83K
25
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 38.75M
--
26
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 66,040
+0.17%
+0.00%
+1.50%
$ 36.73M
--
27
eBTC
eBTC
EBTC
$ 64,410
+0.16%
+0.00%
+1.45%
$ 35.71M
$ 9.65K
28
MetaMask USD
MetaMask USD
MUSD
$ 0.999316
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 26.13M
$ 2.61M
29
earnAUSD
earnAUSD
EARNAUSD
$ 1.01
0.00%
0.00%
0.00%
$ 21.25M
$ 37.76
30
ShMonad
ShMonad
SHMON
$ 0.03529361
+0.35%
+0.04%
+0.89%
$ 8.44M
$ 976.54
31
LeverUp
LeverUp
LV
$ 0.056811
+0.31%
+0.05%
+2.89%
$ 5.11M
$ 1.61K
32
Mu Digital AZND
Mu Digital AZND
AZND
$ 0.178421
0.00%
--
0.00%
$ 2.91M
$ 1.21K
33
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1.14
0.00%
0.00%
0.00%
$ 2.25M
--
34
Wrapped Neverland USDT0
Wrapped Neverland USDT0
WNUSDT0
$ 0.993391
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.01M
$ 693.52K
35
Magma Staked Monad
Magma Staked Monad
GMON
$ 0.02386818
+0.31%
+0.04%
+0.84%
$ 1.68M
$ 290.47
36
LeverUp MON
LeverUp MON
LVMON
$ 0.02196611
+0.31%
+0.04%
+1.13%
$ 1.67M
$ 2.32K
37
Chog
Chog
CHOG
$ 0.00161921
+0.35%
+0.11%
-26.49%
$ 1.62M
$ 9.65K
38
LeverUp USD
LeverUp USD
LVUSD
$ 0.998859
0.00%
0.00%
+0.15%
$ 1.39M
$ 1.14K
39
Mu Digital muBOND
Mu Digital muBOND
MUBOND
$ 0.996783
0.00%
--
0.00%
$ 924.16K
$ 7.74K
40
Wrapped Neverland AUSD
Wrapped Neverland AUSD
WNAUSD
$ 1.0
0.00%
0.00%
0.00%
$ 697.06K
$ 694.69K
41
Wrapped Neverland USDC
Wrapped Neverland USDC
WNUSDC
$ 1.024
0.00%
+0.00%
0.00%
$ 671.15K
$ 138.36
42
HOLD
HOLD
EARN
$ 0.00141488
-1.08%
+0.05%
+0.66%
$ 603.96K
$ 1.01K
43
aPriori Monad LST
aPriori Monad LST
APRMON
$ 0.0236555
+0.27%
+0.04%
+1.34%
$ 580.52K
$ 18.23K
44
emonad
emonad
EMO
$ 0.00040502
+0.37%
+0.01%
-7.65%
$ 405.02K
$ 891.58
45
Newrails Euro
Newrails Euro
EURW
$ 1.16
0.00%
+0.00%
+0.87%
$ 344.54K
$ 2.59M
46
Mu Digital Locked AZND
Mu Digital Locked AZND
LOAZND
$ 1.45
0.00%
--
0.00%
$ 257.58K
$ 54.55
47
Etherfuse TESOURO
Etherfuse TESOURO
TESOURO
$ 0.239551
+0.05%
-0.00%
+0.03%
$ 200.40K
$ 660.25
48
Etherfuse GILTS
Etherfuse GILTS
GILTS
$ 1.42
0.00%
0.00%
0.00%
$ 177.64K
$ 215.29
49
Long
Long
LONG
$ 1.78706E-7
+0.30%
-22.00%
-21.91%
$ 140.84K
--
50
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00019422
-2.61%
-0.33%
-42.28%
$ 125.02K
$ 19.62K

Tez-tez verilən suallar

Monad Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Monad Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 67 tokenləri və ümumi $126.84B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Monad Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Monad Ekosistemi tokenləri arasında MON son 24 saat ərzində 4.33% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Monad Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 67 Monad Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Monad Ekosistemi tokenlərinə USDC, WSTETH, WBTC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Monad Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Monad Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $126.84B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Monad Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.