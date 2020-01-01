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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Moltbook və Openclaw mövzulu tokenləri

Moltbook və Openclaw mövzulu sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Baby Claw
Baby Claw
BABYCLAW
$ 0.091376
0.00%
--
0.00%
$ 91.38M
$ 5.43
2
KellyClaude
KellyClaude
KELLYCLAUDE
$ 6.31E-6
-2.32%
+5.90%
-32.30%
$ 631.04K
--
3
TurboUSD Unstablecoin
TurboUSD Unstablecoin
₸USD
$ 3.96E-6
0.00%
-1.00%
+2.06%
$ 384.33K
--
4
Moltbook
Moltbook
MOLT
$ 3.09E-6
-0.96%
-6.60%
-15.80%
$ 308.98K
--
5
CLAWNCH
CLAWNCH
CLAWNCH
$ 2.01E-6
0.00%
-3.70%
+19.64%
$ 200.83K
--
6
Moltask
Moltask
MOLTASK
$ 5.137E-5
0.00%
-75.90%
0.00%
$ 51.38K
--
7
Clawris
Clawris
CLAWRIS
$ 5.007E-5
0.00%
+38.50%
0.00%
$ 50.07K
--
8
MOLTYCASH
MOLTYCASH
MOLTYCASH
$ 4.73793E-7
+0.05%
+1.30%
-7.64%
$ 41.87K
--
9
openagentmarket
openagentmarket
OPENAGENTMARKET
$ 4.1748E-7
-0.74%
+0.30%
+0.37%
$ 41.75K
--
10
MOLT BUNKER
MOLT BUNKER
BUNKER
$ 4.01915E-7
0.00%
+1.90%
+2.77%
$ 40.19K
--
11
CLAW HARBOR
CLAW HARBOR
HARBOR
$ 3.76966E-7
+0.05%
+2.20%
+1.75%
$ 37.70K
--
12
x402guard
x402guard
X40G
$ 5.978E-5
0.00%
+9.60%
0.00%
$ 37.31K
--
13
Molthunt
Molthunt
MOLTH
$ 3.69076E-7
0.00%
-0.30%
-3.08%
$ 36.91K
--
14
wintermolt
wintermolt
WINTERMOLT
$ 4.12917E-7
0.00%
+0.20%
0.00%
$ 35.47K
--
15
Clawshi
Clawshi
CLAWSHI
$ 3.52051E-7
0.00%
+0.10%
-2.76%
$ 35.21K
--
16
fomolt
fomolt
FOMOLT
$ 3.21071E-7
0.00%
-0.10%
-2.42%
$ 32.11K
--
17
aaigotchi
aaigotchi
AAI
$ 3.18777E-7
+0.05%
-0.50%
-0.47%
$ 31.88K
--
18
TACHI
TACHI
TACHI
$ 3.04186E-7
0.00%
+1.00%
-2.18%
$ 30.42K
--
19
moltline
moltline
MOLTLINE
$ 3.02856E-7
0.00%
+1.10%
0.00%
$ 30.29K
--
20
clawfred
clawfred
FRED
$ 3.02798E-7
0.00%
+0.30%
0.00%
$ 29.64K
--
21
ClawiAi
ClawiAi
CLAWIAI
$ 2.96341E-7
0.00%
+1.80%
+1.88%
$ 29.62K
--
22
ClawCloudX
ClawCloudX
CLOUDX
$ 2.5417E-7
0.00%
+0.20%
-2.59%
$ 25.42K
--
23
Molt Road
Molt Road
MOLTROAD
$ 2.44648E-7
0.00%
+1.00%
+2.86%
$ 24.47K
--
24
Iron Claw
Iron Claw
IRONCLAW
$ 2.34901E-7
0.00%
+13.30%
0.00%
$ 23.49K
--
25
MoltyPics
MoltyPics
MOLTYPICS
$ 2.30866E-7
+0.05%
+2.50%
+2.58%
$ 23.09K
--
26
CLAWBSTER
CLAWBSTER
CLAWBSTER
$ 2.28619E-7
+0.05%
+1.80%
+1.75%
$ 22.86K
--
27
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.18E-5
+0.09%
+1.90%
-8.75%
$ 21.79K
--
28
CLAW BEACON
CLAW BEACON
BEACON
$ 2.11589E-7
0.00%
-4.40%
0.00%
$ 21.16K
--
29
ClawdBIOS
ClawdBIOS
CBIOS
$ 2.05125E-7
0.00%
+2.20%
-0.27%
$ 20.51K
--
30
MoltBrain
MoltBrain
BRAIN
$ 2.0307E-7
0.00%
-7.30%
0.00%
$ 20.31K
--
31
Myobot
Myobot
MOLT_MYOBOT
$ 1.95564E-7
0.00%
+1.20%
+2.00%
$ 19.56K
--
32
Moltworks
Moltworks
MOLTWORKS
$ 1.94555E-7
0.00%
-11.40%
0.00%
$ 19.46K
--
33
ClawZilla
ClawZilla
CLAWZ
$ 1.9132E-7
0.00%
-2.10%
-1.41%
$ 19.13K
--
34
Claw16z
Claw16z
CLAW16Z
$ 1.90154E-7
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 19.02K
--
35
Custos
Custos
CUSTOS
$ 1.89261E-7
0.00%
+1.90%
0.00%
$ 18.93K
--
36
BlueClaw
BlueClaw
BCLAW
$ 1.79927E-7
0.00%
-5.00%
0.00%
$ 17.99K
--
37
ClawdVine
ClawdVine
CLAWDVINE
$ 1.83887E-7
0.00%
-9.10%
-8.95%
$ 17.53K
--
38
MoltID
MoltID
MOLTID
$ 1.61E-5
+0.06%
-1.10%
-21.77%
$ 15.40K
--
39
Molt domains
Molt domains
MOLTD
$ 1.43616E-7
0.00%
+2.60%
0.00%
$ 14.36K
--
40
Contentos
Contentos
COS
$ 0.0001554
+0.52%
+1.96%
-9.30%
--
$ 368.96M

Tez-tez verilən suallar

Moltbook və Openclaw mövzulu tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Moltbook və Openclaw mövzulu tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 40 tokenləri və ümumi $93.86M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Moltbook və Openclaw mövzulu tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Moltbook və Openclaw mövzulu tokenləri arasında CLAWRIS son 24 saat ərzində 38.50% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Moltbook və Openclaw mövzulu tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 40 Moltbook və Openclaw mövzulu tokeni izləyir. Populyar Moltbook və Openclaw mövzulu tokenlərinə BABYCLAW, KELLYCLAUDE, ₸USD daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Moltbook və Openclaw mövzulu kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Moltbook və Openclaw mövzulu tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $93.86M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Moltbook və Openclaw mövzulu sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.