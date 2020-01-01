Kripto alBazarlarSpotFuturesUNITREEEarnTədbir mərkəziMükafat mərkəzi
Daha çox
$1,000,000 TradFi Gala
Qeydiyyatdan keçin

Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Modul blokçeyn tokenləri

Modul blokçeyn sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

#
Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
TIA
TIA
TIA
$ 0.3083
+0.07%
+1.36%
-1.77%
$ 280.49M
$ 556.69K
2
Movement
Movement
MOVE
$ 0.005951
+1.06%
-1.31%
-4.95%
$ 23.73M
$ 11.39M
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02438567
+0.08%
+0.00%
-3.03%
$ 22.77M
$ 2.26M
4
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003323
+0.37%
+0.76%
-4.46%
$ 20.42M
$ 17.54M
5
CHR
CHR
CHR
$ 0.01282
+0.31%
-1.38%
-4.10%
$ 12.53M
$ 4.24M
6
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.009573
+1.70%
+28.82%
+83.22%
$ 8.57M
$ 63.82M
7
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.01433
+0.84%
+0.07%
-0.07%
$ 7.80M
$ 4.68M
8
AVAIL
AVAIL
AVAIL
$ 0.00178
-0.11%
-0.17%
-15.90%
$ 6.86M
$ 30.71M
9
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0.01312
+0.46%
-0.68%
-4.07%
$ 5.34M
$ 5.41M
10
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01816
0.00%
+2.18%
+4.34%
$ 4.83M
$ 2.97M
11
NetX
NetX
NETX
$ 0.1921
+0.05%
-0.42%
-7.14%
$ 4.42M
$ 293.02K
12
Syscoin
Syscoin
SYS
$ 0.00182
-0.60%
+1.11%
-0.55%
$ 1.63M
$ 32.63M
13
ENIMZ
ENIMZ
ENIMZ
$ 0.00991619
0.00%
0.00%
+0.44%
$ 921.53K
$ 194.77
14
Gelato
Gelato
GEL
$ 0.00085237
0.00%
--
0.00%
$ 240.67K
$ 6.80
15
GameSwift
GameSwift
GSWIFT
$ 0.00033546
+0.18%
+0.02%
-6.48%
$ 156.99K
$ 101.01
16
SEDA
SEDA
SEDA
$ 0.0211
0.00%
+4.61%
+2.68%
--
$ 52.73M

Tez-tez verilən suallar

Modul blokçeyn tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Modul blokçeyn tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 16 tokenləri və ümumi $400.69M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Modul blokçeyn tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Modul blokçeyn tokenləri arasında HEMI son 24 saat ərzində 28.82% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Modul blokçeyn tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 16 Modul blokçeyn tokeni izləyir. Populyar Modul blokçeyn tokenlərinə TIA, MOVE, CTSI daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Modul blokçeyn kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Modul blokçeyn tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $400.69M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Modul blokçeyn sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.