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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Rejim Ekosistemi tokenləri

Rejim Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,512.9
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.747
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,086.49
0.00%
0.00%
+0.60%
$ 3.41B
$ 0.18
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,064.79
+0.15%
+0.01%
+1.87%
$ 873.21M
$ 5.41K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08423
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 64,352
+0.19%
+0.00%
+1.41%
$ 417.17M
$ 12.97K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 64,019
+0.22%
+0.00%
+1.38%
$ 190.97M
$ 6.83K
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999796
0.00%
0.00%
0.00%
$ 111.87M
$ 3.47M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,080.2
+0.21%
+0.01%
+1.93%
$ 88.16M
$ 19.78K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 2,020.47
+0.17%
+0.01%
+0.58%
$ 35.78M
$ 117.97
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.51M
$ 685.28K
15
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003323
+0.42%
-0.18%
-1.97%
$ 33.31M
$ 17.09M
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.88
0.00%
-0.00%
+3.30%
$ 18.71M
$ 29.63K
17
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,364.3
+0.20%
--
+1.66%
$ 16.12M
$ 265.09
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.277012
-0.65%
+0.00%
-6.31%
$ 15.01M
$ 32.59K
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01893
-0.05%
+0.16%
-23.75%
$ 4.23M
$ 3.37M
20
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.11%
$ 1.09M
$ 39.54K
21
$ 0.001776
+0.06%
+1.79%
+5.87%
$ 1.07M
$ 51.72M
22
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
+0.07%
$ 834.60K
$ 536.44K
23
Mode
Mode
MODE
$ 3.98E-5
0.00%
-3.80%
-0.03%
$ 307.78K
--
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000093
0.00%
+5.62%
+3.30%
--
$ 84.01M

Tez-tez verilən suallar

Rejim Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Rejim Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 24 tokenləri və ümumi $100.68B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Rejim Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Rejim Ekosistemi tokenləri arasında ION son 24 saat ərzində 5.62% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Rejim Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 24 Rejim Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Rejim Ekosistemi tokenlərinə USDC, WBTC, LINK daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Rejim Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Rejim Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $100.68B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Rejim Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.