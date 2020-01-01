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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokenləri

Milkomeda (Cardano) Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00078
0.00%
-0.01%
-0.01%
$ 74.85B
$ 55.10M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.747
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1,921.16
+0.16%
+0.01%
+2.05%
$ 35.50M
$ 262.38K
4
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
5
Bridged WBNB
Bridged WBNB
WBNB
$ 601.45
+0.08%
-0.75%
-86.62%
$ 2.19M
$ 5.38
6
Bridged WAVAX
Bridged WAVAX
WAVAX
$ 4.61
0.00%
+0.00%
+1.99%
$ 143.97K
$ 181.62
7
OccamFi
OccamFi
OCC
$ 0.00076863
0.00%
--
0.00%
$ 24.20K
$ 1.64

Tez-tez verilən suallar

Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 7 tokenləri və ümumi $81.32B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokenləri arasında LINK son 24 saat ərzində 3.58% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 7 Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokenlərinə USDC, LINK, WETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Milkomeda (Cardano) Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Milkomeda (Cardano) Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $81.32B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Milkomeda (Cardano) Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.