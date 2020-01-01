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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Midas Maye Gəlir Tokenləri tokenləri

Midas Maye Gəlir Tokenləri sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Midas Fasanara Global
Midas Fasanara Global
MGLOBAL
$ 1,011
0,00%
0,00%
0,00%
$ 68,60M
--
2
Midas mTBILL
Midas mTBILL
MTBILL
$ 1,069
0,00%
0,00%
0,00%
$ 66,51M
--
3
Midas Fasanara Global Open
Midas Fasanara Global Open
MGLO
$ 1
0,00%
0,00%
0,00%
$ 40,28M
--
4
Midas mHYPER
Midas mHYPER
MHYPER
$ 1,12
0,00%
0,00%
0,00%
$ 38,75M
--
5
Midas Hyperithm BTC
Midas Hyperithm BTC
MHYPERBTC
$ 66 040
+0,17%
+0,00%
+1,50%
$ 36,73M
--
6
Midas M1 USD Market Neutral
Midas M1 USD Market Neutral
MM1-USD
$ 1,023
0,00%
0,00%
0,00%
$ 26,19M
--
7
Midas Wellington Income Opportunities
Midas Wellington Income Opportunities
MWIN
$ 130 476
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 14,74M
--
8
Midas Re7 Ethereum
Midas Re7 Ethereum
MRE7ETH
$ 1 934,46
+0,17%
+0,01%
+1,82%
$ 9,27M
--
9
Midas mRe7YIELD
Midas mRe7YIELD
MRE7YIELD
$ 1,074
0,00%
0,00%
0,00%
$ 8,18M
--
10
Midas mAPOLLO
Midas mAPOLLO
MAPOLLO
$ 1,11
0,00%
0,00%
0,00%
$ 7,85M
--
11
Midas Rockaway Market Neutral
Midas Rockaway Market Neutral
MROX
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 6,69M
--
12
Midas mBASIS
Midas mBASIS
MBASIS
$ 1,21
0,00%
0,00%
0,00%
$ 5,11M
--
13
Midas msyrupUSDp
Midas msyrupUSDp
MSYRUPUSDP
$ 1,061
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,49M
--
14
Midas mMEV
Midas mMEV
MMEV
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 3,37M
--
15
Midas mEDGE
Midas mEDGE
MEDGE
$ 1,14
0,00%
0,00%
0,00%
$ 2,25M
--
16
Midas mBTC
Midas mBTC
MBTC
$ 66 535
+0,15%
+0,00%
+1,45%
$ 1,34M
--
17
Midas mRe7BTC
Midas mRe7BTC
MRE7BTC
$ 64 146
+0,15%
+0,00%
+1,40%
$ 623,12K
--

Tez-tez verilən suallar

Midas Maye Gəlir Tokenləri tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Midas Maye Gəlir Tokenləri tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 17 tokenləri və ümumi $339.99M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Midas Maye Gəlir Tokenləri tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Midas Maye Gəlir Tokenləri tokenləri arasında MRE7ETH son 24 saat ərzində 0.01% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Midas Maye Gəlir Tokenləri tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 17 Midas Maye Gəlir Tokenləri tokeni izləyir. Populyar Midas Maye Gəlir Tokenləri tokenlərinə MGLOBAL, MTBILL, MGLO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Midas Maye Gəlir Tokenləri kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Midas Maye Gəlir Tokenləri tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $339.99M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Midas Maye Gəlir Tokenləri sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.