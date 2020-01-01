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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Mezo Ekosistemi tokenləri

Mezo Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,497.47
+0.13%
+0.36%
+1.42%
$ 1.29T
$ 4.78K
2
Mezo USD
Mezo USD
MUSD
$ 0.990796
0.00%
0.00%
-0.01%
$ 30.68M
$ 128.71K
3
MEZO
MEZO
MEZO
$ 0.007004
+0.17%
-0.47%
-4.80%
$ 604.93K
$ 7.89M

Tez-tez verilən suallar

Mezo Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Mezo Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 3 tokenləri və ümumi $1292.74B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Mezo Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Mezo Ekosistemi tokenləri arasında BTC son 24 saat ərzində 0.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Mezo Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 3 Mezo Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Mezo Ekosistemi tokenlərinə BTC, MUSD, MEZO daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Mezo Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Mezo Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $1292.74B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Mezo Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.