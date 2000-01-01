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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı MEV Mühafizəsi tokenləri

MEV Mühafizəsi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Gnosis
Gnosis
GNO
$ 112.82
+0.59%
+9.76%
+9.86%
$ 301.93M
$ 899.96
2
CoW Protocol
CoW Protocol
COW
$ 0.1054
-0.28%
-0.94%
+3.72%
$ 61.32M
$ 891.82K
3
Verus
Verus
VRSC
$ 0.208796
-9.65%
-0.11%
-12.01%
$ 16.85M
$ 2.17K
4
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.06994
+0.06%
+0.27%
-0.79%
$ 16.13M
$ 878.59K
5
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0.006538
+3.19%
-11.20%
-20.94%
$ 5.40M
$ 11.93M
6
Shutter
Shutter
SHU
$ 0.00132133
0.00%
+0.01%
+0.27%
$ 500.15K
$ 32.32
7
Alchemist
Alchemist
MIST
$ 0.175408
0.00%
--
+1.76%
$ 469.75K
$ 52.20
8
Semantic Layer
Semantic Layer
42
$ 0.00212259
0.00%
-0.04%
-6.83%
$ 314.50K
$ 602.72
9
Manifold Finance
Manifold Finance
FOLD
$ 0.02041216
0.00%
--
-20.44%
$ 40.82K
$ 15.85
10
Lode
Lode
LODE
$ 0.00076696
0.00%
--
-1.43%
$ 33.75K
$ 7.56
11
Railgun
Railgun
RAIL
$ 1.4482
-0.95%
+2.54%
+2.52%
--
$ 39.03K
12
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.05602
+1.87%
+3.88%
+15.23%
--
$ 5.40M

Tez-tez verilən suallar

MEV Mühafizəsi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
MEV Mühafizəsi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 12 tokenləri və ümumi $402.99M bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən MEV Mühafizəsi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən MEV Mühafizəsi tokenləri arasında GNO son 24 saat ərzində 9.76% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər MEV Mühafizəsi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 12 MEV Mühafizəsi tokeni izləyir. Populyar MEV Mühafizəsi tokenlərinə GNO, COW, VRSC daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
MEV Mühafizəsi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün MEV Mühafizəsi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $402.99M təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin MEV Mühafizəsi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.