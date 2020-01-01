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Bazar kapitallaşması üzrə ən yaxşı Metis Ekosistemi tokenləri

Metis Ekosistemi sektorundakı ən yüksək performans göstərən koinləri araşdırın. Aşağıdakı koinlər bazar kapitallaşmasına görə sıralanmışdır ki, bu da bazar trendlərini asanlıqla izləməyinizə və treydinq imkanlarını kəşf etməyinizə kömək edir.

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Koin
Qiymət
Son 7 gün
Fəaliyyət
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 64,507.27
+0.12%
+0.39%
+1.43%
$ 7.51B
$ 1.33
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.743
-0.04%
+3.58%
+11.48%
$ 6.42B
$ 53.59K
3
Aave v3 WETH
Aave v3 WETH
AWETH
$ 1,917.19
0.00%
+0.01%
+1.62%
$ 4.62B
--
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0007
+0.01%
0.00%
-0.01%
$ 4.49B
$ 601.88K
5
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.37B
$ 9.38M
6
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08413
-0.26%
+0.48%
-2.35%
$ 781.23M
$ 2.94M
7
Metis
Metis
METIS
$ 2.325
+0.74%
+0.83%
-5.42%
$ 17.26M
$ 30.69K
8
Alchemix ETH
Alchemix ETH
ALETH
$ 1,881.75
+0.13%
+0.01%
+1.95%
$ 15.69M
$ 48.05K
9
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0.971328
+0.05%
0.00%
-1.21%
$ 11.52M
$ 1.18K
10
Alchemix USD
Alchemix USD
ALUSD
$ 0.937528
+0.01%
-0.00%
-0.79%
$ 9.87M
$ 344.22K
11
Hera Finance
Hera Finance
HERA
$ 1.2
0.00%
+0.01%
-1.64%
$ 5.55M
$ 2.62K
12
Hey Anon
Hey Anon
ANON
$ 0.3294
-0.54%
+13.36%
+25.49%
$ 4.60M
$ 243.24K
13
Stargate Bridged USDT
Stargate Bridged USDT
USDT
$ 0.999292
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 2.47M
$ 363.25K
14
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.0091094
+0.21%
-0.00%
-1.12%
$ 878.98K
$ 295.01
15
XCAD Network
XCAD Network
XCAD
$ 0.00013584
0.00%
-0.00%
-15.30%
$ 26.46K
$ 3.53
16
Wrapped Metis
Wrapped Metis
WMETIS
$ 2.31
+1.32%
0.00%
-5.33%
$ 24.49K
$ 9.11K
17
ENKI Protocol
ENKI Protocol
ENKI
$ 0.145102
+0.22%
-0.00%
-4.27%
$ 21.77K
$ 10.13
18
Hercules Token
Hercules Token
TORCH
$ 0.00353711
+0.64%
-0.04%
-7.62%
$ 13.41K
$ 16.29

Tez-tez verilən suallar

Metis Ekosistemi tokenləri nədir və niyə məşhurdurlar?
Metis Ekosistemi tokenləri ortaq bir mövzuya və ya texnologiyaya yönəlmiş bir qrup kripto layihəsini təmsil edir. Bu kateqoriya hazırda MEXC-də izlənən 18 tokenləri və ümumi $25.27B bazar kapitallaşması ilə treyderlərin diqqətini cəlb edib.
Hazırda ən yaxşı performans göstərən Metis Ekosistemi tokeni hansıdır?
MEXC-də izlənilən Metis Ekosistemi tokenləri arasında ANON son 24 saat ərzində 13.36% qiymət dəyişikliyi ilə ən güclü son performansı göstərdi. Performans məlumatları real vaxt rejimində yenilənir və bazar şərtlərinə əsasən dəyişə bilər.
MEXC-də nə qədər Metis Ekosistemi tokeni var?
MEXC hazırda həm ticarət edilə bilən, həm də əvvəlcədən siyahıya alınmış layihələri əhatə edən 18 Metis Ekosistemi tokeni izləyir. Populyar Metis Ekosistemi tokenlərinə WBTC, LINK, AWETH daxildir. Kateqoriya inkişaf etdikcə yeni tokenlər müntəzəm olaraq əlavə olunur.
Metis Ekosistemi kateqoriyasının ümumi bazar kapitallaşması nə qədərdir?
Bütün Metis Ekosistemi tokenlərinin birləşdirilmiş bazar kapitallaşması təxminən $25.27B təşkil edir. Bu rəqəm kateqoriyanın ümumi dəyərini əks etdirir və real vaxt rejimində bazar dalğalanmalarına məruz qalır.

İmtina

Təsnifat qaydaları və bazar məlumatları ilə yanaşı, rəqəmsal aktivlərin Metis Ekosistemi sektoruna daxil edilməsi müstəqil üçüncü tərəflərdən əldə edilir. Bu kateqoriyada tokenin listinqi MEXC tərəfindən təsdiq, zəmanət və ya investisiya tövsiyəsi hesab edilmir. Bütün məzmun yalnız məlumatlandırma məqsədi daşıyır. Kriptovalyuta qiymətləri bazar dalğalanmalarına məruz qalır; öz araşdırmanızı (DYOR) aparın və ehtiyatla ticarət edin.